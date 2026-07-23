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Transporte interrompido
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Trecho do Rio Uruguai sobe mais de 11 metros e paralisa travessia entre Brasil e Argentina

Elevação do rio Uruguai, causada pelo acumulado de chuva, prejudicou funcionamento nesta quinta-feira (23)

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Caroline Batista

Repórter

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Heloisa Gamero

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