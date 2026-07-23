Trecho do Rio Uruguai sobe mais de 11 metros e paralisa travessia entre Brasil e Argentina

A elevação do Rio Uruguai provocada pelo alto volume de chuva registrado nos últimos dias interrompeu as principais travessias por balsa entre o Brasil e a Argentina nesta quinta-feira (23). Em alguns pontos da região noroeste do Estado, a projeção é de que o nível das águas possa chegar a 16 metros.

Uma das situações mais preocupantes foi registrada entre Tiradentes do Sul e El Soberbio, onde o rio atingiu 11m e 72cm durante a manhã, conforme informações da Defesa Civil.

Em Porto Mauá e Alba Posse, a elevação chegou a 9m e 39cm. Por medida de segurança, famílias ribeirinhas precisaram deixar suas residências em áreas consideradas vulneráveis ao avanço das águas.

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As operações entre Porto Vera Cruz e Panambi e entre Porto Xavier e San Javier foram suspensas após o rio ultrapassar a marca de 6m . Até o momento, não há previsão para o retorno das atividades.

A paralisação impacta moradores, trabalhadores e o transporte de mercadorias que utilizam diariamente as balsas para cruzar a fronteira.

A operação da barca Aliança, responsável pela travessia entre Barra do Guarita e Itapiranga (SC), também precisou ser interrompida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o Rio Uruguai estava 10m e 40cm acima da cota de referência. Uma nova avaliação está prevista para definir se haverá condições de retomada do serviço.

Defesa Civil monitora avanço das águas

Em Porto Vera Cruz, a Defesa Civil acompanha a situação de forma permanente.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil municipal, Alex Marson, a suspensão das travessias ocorre quando o rio alcança a chamada cota de inundação.

— A cota de inundação ocorre quando o nível chega a cerca de 7,5 metros, situação em que alguns acessos do município começam a ficar alagados. A última atualização indica que o rio estava com 10m 55cm acima do nível normal — explica.