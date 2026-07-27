Travessia de balsas entre Brasil e Argentina é retomada em quatro pontos no noroeste do RS

Balsa em Porto Vera Cruz foi retomanda nesta segunda-feira (27). Alex Marson / Prefeitura de Porto Vera Cruz / Divulgação

As travessias de balsas entre o Brasil e a Argentina foram retomadas nos quatro pontos da fronteira da região noroeste do Rio Grande do Sul após a redução do nível do Rio Uruguai. O serviço havia sido suspenso na semana passada em razão da cheia do rio.

A primeira ligação a ser restabelecida foi entre Tiradentes do Sul e El Soberbio, no sábado (25). No domingo (26), voltaram a operar as travessias entre Porto Mauá e Alba Posse e entre Porto Xavier e San Javier.

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Nesta segunda-feira (27), foi retomada a travessia entre Porto Vera Cruz e Panambí, restabelecendo o funcionamento dos quatro pontos de ligação entre os dois países na região.