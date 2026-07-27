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Rio baixou o nível
Notícia

Travessia de balsas entre Brasil e Argentina é retomada em quatro pontos no noroeste do RS

Travessias estavam suspensas desde a semana passada devido à cheia do Rio Uruguai causada por chuvas intensas

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Caroline Batista

Repórter

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