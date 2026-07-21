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Fortes chuvas
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Temporal provoca alagamentos, bloqueia ruas e tira famílias de casa em Passo Fundo

Cidade registra mais de 140 milímetros de chuva nas últimas 24 horas.

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Rebecca Mistura

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Luiz Otávio Calderan

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