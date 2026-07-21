Temporal provoca alagamentos, bloqueia ruas e tira famílias de casa em Passo Fundo

Duas famílias foram retiradas de suas casas. Rebecca Mistura / Agencia RBS

A forte chuva que atinge Passo Fundo, no norte do Estado, nesta terça-feira (21), já traz consequências para a população. Nas últimas 24 horas a cidade já registra mais de 140 milímetros de chuva.

A Rua Doutor Cesar Santos, entre a Avenida Brasil e a rua Paissandu, no bairro Petrópolis, está totalmente bloqueada devido ao registro de alagamento nos dois sentidos. Dois veículos que passavam pelo local tiveram que ser retirados pelo guincho.

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Na Estação da Quinto Giongo, no bairro Victor Issler, duas famílias tiveram que ser retiradas de suas casas devido ao nível de chuva.

Rua Doutor Cesar Santos registra alagamento nos dois sentidos. Luiz Calderan / Agencia RBS

O coordenador da Defesa Civil de Passo Fundo, Fernando Carlos Bicca, comentou sobre a chuva que atinge a cidade nestas últimas horas:

— Nós registramos na nossa estação meteorológica uma elevação de mais de 3 metros 17 milímetros, sendo que a nossa cota de elevação é de 3 metros e 20. A medida de retirada das duas famílias foi uma ação preventiva adotada por nós. Nós temos outros pontos que podem ser atingidos, entre eles a ocupação floresta, por conta da proximidade com o rio — explica.

Por volta do meio dia, houve a queda de uma barreira na RS-135, nas proximidades do quilômetro 4. O deslizamento ocorreu no trecho localizado entre o acesso à pedreira e ao Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul).

A Defesa Civil do Estado enviou na tarde desta terça, um alerta sonoro para os celulares, alertando das condições meteorológicas da região norte do Estado. No aviso, a região consta com alerta vermelho, com risco muito alto de chuva e alagamento.

A orientação é que a população acompanhe os alertas meteorológicos e adote medidas preventivas para reduzir riscos.

Entre as recomendações estão permanecer em locais seguros durante os temporais e garantir abrigo adequado para animais domésticos.

Em caso de vento forte ou tempestade, a orientação é procurar estruturas resistentes e evitar permanecer em áreas abertas.

Também é recomendado não estacionar veículos próximos a árvores, postes, placas de sinalização ou outras estruturas que possam ser derrubadas pelo vento.

