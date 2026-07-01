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Temporal provoca alagamentos e estragos em municípios do norte do RS; Defesa Civil mantém alerta para a região

Ao menos nove cidades reportaram transtornos até o fim da noite de quarta-feira

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