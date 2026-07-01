Temporal provoca alagamentos e estragos em municípios do norte do RS; Defesa Civil mantém alerta para a região

Ao menos nove municípios reportaram estragos devido as intensas chuvas que atingiram o norte do Rio Grande do Sul entre a manhã de quarta (1º) e a madrugada desta quinta-feira (2).

A região está sob alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que indica "grande perigo", para acumulado de chuva, com possibilidade de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. O comunicado é válido até as 10h.

Durante a tarde de quarta-feira, houve registro de queda de granizo em Erechim e Aratiba, na Região Norte, e Três Passos, no noroeste do Estado. No entanto, nenhum dos municípios reportou danos até o momento.

Municípios que registraram estragos

Barão do Cotegipe

Água avançou sobre ruas no centro de Barão do Cotegipe. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Ruas da área central do município foram alagadas após o Rio Jupirangaba, que corta o centro da cidade, transbordar na noite de quarta-feira. Conforme a Defesa Civil de Barão do Cotegipe, choveu cerca de 150 milímetros na região.

Até o momento, não há registros de casas atingidas pela água. No entanto, moradores da área central estão em alerta e levantaram móveis de forma preventiva.

Barracão

Em Barracão, na divisa com São José do Ouro, a comunidade de Eucaliptos reportou danos em ao menos duas residências.

Uma barreira às margens da BR-470 desabou e causou bloqueio total no trecho do km 3 da rodovia na noite de quarta-feira. A via foi liberada por volta das 23h15min, cerca de três horas depois do incidente, após trabalhos do Corpo de Bombeiros Voluntários e da Polícia Rodoviária Federal. Ninguém ficou ferido.

Charrua

Parte do Rio Ligeiro transbordou, alagou trechos do município e bloqueou o acesso à Linha Viecelli, na zona rural. A água encobriu a estrada e impediu a passagem de veículos.

Também há relatos de vias bloqueadas na localidade de Linha Perondi. A prefeitura orienta os moradores e motoristas a evitarem o trecho até que a situação seja normalizada.

Cerro Grande

No município, foram reportados estragos em rodovias e lavouras, com prejuízo estimado em R$ 2 milhões pela prefeitura, somando danos contabilizados no temporal de domingo (28) e desta quarta.

Além disso, a água que abastece o município foi contaminada durante as enxurradas. A prefeitura realiza a distribuição de galões de água mineral para a população. A cidade deve decretar situação de emergência nesta quinta-feira.

Jacutinga

Uma garagem foi alagada no município. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso foi isolado e não há outros registros de ocorrências relacionadas à chuva até o momento.

Paulo Bento

Durante a tarde de quarta-feira, uma residência no centro de Paulo Bento foi alagada. De acordo com a Defesa Civil municipal, palhas de lavoura tamparam a boca de lobo, o que causou a inundação. Apesar do estrago, ninguém ficou ferido.

Sananduva

Choveu mais de 65 milímetros em Sananduva durante a tarde de quarta-feira, segundo a Defesa Civil municipal. A chuva contribuiu para a elevação de rios e arroios no interior da cidade.

Na comunidade de São João da Forquilha, o rio transbordou e avançou sobre a estrada de acesso à localidade. Em outro ponto da zona rural, o Arroio Sananduva deixou uma família ilhada, sem condições de passagem entre a tarde e a noite. Até o momento, não há relatos de pessoas desabrigadas ou danos mais graves no município.

Santo Expedito do Sul

Em caráter preventivo, a prefeitura de Santo Expedito do Sul cancelou as aulas de rede municipal de ensino nesta quinta-feira. A decisão foi tomada devido a intensidade da chuva que atingiu o município durante a tarde de quarta-feira, que afetou as condições de estradas locais.

Já na rede estadual, as aulas estão suspensas apenas no turno da manhã. A definição sobre as atividades da tarde deve ser tomada de acordo com a evolução das condições do tempo.

São José do Ouro

Família resgatada no interior de São José do Ouro. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Durante a manhã de quarta-feira, também foram registrados estragos no interior de São José do Ouro. As localidades mais atingidas foram Cerro Azul e Linha Tanque.

De acordo com os Bombeiros Voluntários do município, houve registro de destelhamentos, queda de árvores e danos em estruturas. Um silo de uma cooperativa foi destruído pela força da tempestade.

Duas famílias do interior do município foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para a casa de familiares devido ao avanço da água.

Até o momento, os bombeiros receberam oito pedidos de lona para atendimento de moradores que tiveram as residências destelhadas. Equipes seguem levantando os danos causados pelo temporal nas comunidades atingidas.

Alerta mantido

A Defesa Civil estadual mantém vigente o alerta de risco hidrológico para as regiões Norte e Noroeste. A atenção é para grande volume de precipitação, cheias em arroios e pequenos rios em diversas cidades, com ocorrências de alagamentos e inundações em diversos pontos que não possuem monitoramento.