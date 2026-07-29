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Rastro de destruição
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"Tem que dar um jeito e levantar", diz moradora de 86 anos que teve casa destruída por tornado em Giruá

Gaúcha estava dentro da residência quando o fenômeno atingiu o noroeste do Estado

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