"Tem que dar um jeito e levantar", diz moradora de 86 anos que teve casa destruída por tornado em Giruá

Nilda Paz do Amaral, de 86 anos, teve a casa completamente destruída por um tornado que atingiu Giruá, na noite de terça-feira (28). Ela estava dentro da residência quando o fenômeno chegou ao noroeste do Estado, deixando rastro de destruição.

Em questão de segundos, a propriedade em que a idosa mora foi devastada. Ela estava na cozinha, esquentando água, quando o telhado da casa caiu e a deixou prensada entre um balcão e o fogão. Nilda ficou com escoriações nos braços.

— Mas o que é para gente passar, outro não passa. É, fazer o que? Tem que dar um jeito e levantar — disse Nilda nesta quarta-feira (29) enquanto contabilizava os estragos no terreno em que divide com outros familiares.

Na propriedade da família, quatro pessoas ficaram feridas e três casas foram destruídas.

O agricultor Gilço Amaral Mikocak, morador do local e neto de Nilda, conta que correu para dentro de casa ao perceber a força do vento, mas não houve tempo de escapar:

— Foi questão de 20 segundos e ficamos prensados. Nos jogamos embaixo da mesa e ali ficamos. Depois que passou, consegui mandar uma mensagem pedindo socorro. Minha esposa ficou prensada, minha avó (Nilda), que mora ao lado, eu não tinha notícia dela. Na casa da minha mãe arrancou tudo. É uma vida que eu perdi. Não tenho ideia do prejuízo. É galpão, trator, casa, arrancou as cercas.

Na cidade, as comunidades mais atingidas foram Rincão dos Coimbras, Rincão dos Mellos, Rincão dos Ribeiros, Amaral e Melgarejo. Conforme a prefeitura, 12 pessoas foram afetadas.

Tornado no noroeste do RS

Segundo a Defesa Civil, o fenômeno ocorreu por volta das 18h25min, atingindo Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho.

Em Sete de Setembro, o tornado atingiu principalmente a comunidade de Rincão dos Donatos. Por lá, mais de 10 propriedades foram afetadas, número que ainda está sendo atualizado pela Defesa Civil.

Há registro de mortes de animais, galpões completamente destruídos e residências destelhadas ou em escombros.

Já em Senador Salgado Filho, a Defesa Civil registrou destelhamentos e queda de árvores em diversas propriedades. O levantamento dos danos segue em andamento nos três municípios.

O que é um tornado e como se forma

Tornado é um fenômeno atmosférico extremo caracterizado por uma coluna de ar em rotação violenta que se estende da base de uma nuvem de tempestade até a superfície da Terra.

Ele se forma quando há uma combinação de fatores, como: forte instabilidade atmosférica, alta umidade, correntes de ar ascendentes intensas e mudança na direção e velocidade dos ventos em diferentes altitudes.

Os tornados podem variar muito em tamanho e intensidade: alguns duram poucos minutos e causam danos leves, enquanto outros podem atingir velocidades superiores a 300 km/h e são capazes de provocar destruição.

— O tornado é uma coluna de ar bem concentrada em uma única tempestade e tem alguns metros só de diâmetro. O fenômeno acontece no Brasil com uma certa frequência — destaca a professora Rachel Albrecht, do curso de Meteorologia da Universidade de São Paulo (USP).

Imagine que o ar quente e úmido vindo do norte do país se choca com o ar frio e seco vindo do sul. Esse encontro cria instabilidade e correntes ascendentes poderosas. Se, além disso, os ventos mudam de direção e velocidade em diferentes alturas, a tempestade começa a girar. Esse giro pode se intensificar até formar uma coluna de ar em rotação que desce da nuvem para o solo — o tornado. É como se a atmosfera fosse uma panela de pressão: quando os ingredientes certos se combinam, há chance de tornado.