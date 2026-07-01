Geral

Alerta meteorológico
Notícia

Tarde de quarta e madrugada de quinta concentram maior risco de temporais em Passo Fundo

Previsão indica chuva intensa, granizo, descargas elétricas e ventos fortes. Acumulados podem chegar a 170 milímetros em algumas áreas

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