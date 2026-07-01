Tarde de quarta e madrugada de quinta concentram maior risco de temporais em Passo Fundo

Acumulados podem ultrapassar os 120 milímetros. André Ávila / Agencia RBS

Passo Fundo, no norte do Estado, entrou em alerta para a ocorrência de temporais entre esta quarta-feira (1º) e quinta-feira (2). Segundo a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, o período de maior preocupação está concentrado entre a tarde desta quarta e o início da quinta-feira, quando aumenta o risco de chuva intensa, granizo, descargas elétricas e rajadas de vento.

A previsão aponta acumulados entre 70 e 120 milímetros, podendo chegar a 170 milímetros em algumas áreas. O cenário também eleva o risco de alagamentos, queda de árvores, danos na rede elétrica e prejuízos em áreas rurais.

De acordo com o coordenador municipal de proteção e defesa civil, Fernando Carlos Bicca, os modelos meteorológicos indicam maior potencial para ocorrência de fenômenos severos nas próximas horas.

— A maior probabilidade de ocorrência de granizo está concentrada entre a tarde de quarta-feira e a noite de quinta-feira. Diante do cenário, o município reforça o monitoramento das condições meteorológicas e orienta que a população acompanhe os avisos oficiais e adote medidas preventivas — afirma.

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Município mantém monitoramento permanente

A preocupação se concentra principalmente nos elevados volumes de chuva previstos para um intervalo curto de tempo, condição que pode provocar transtornos em vias urbanas, córregos e áreas com histórico de alagamentos.

— Estamos acompanhando a evolução das condições meteorológicas em tempo integral e mantemos nossas equipes em estado de atenção. Pedimos que a população leve o alerta a sério, evite deslocamentos desnecessários durante os temporais e siga todas as orientações de segurança — destaca Bicca.

Orientações para a população

A Defesa Civil recomenda que moradores procurem abrigo em locais seguros durante os temporais e evitem permanecer em áreas abertas.

Entre as orientações estão:

Não se abrigar sob árvores durante ventos fortes ou descargas elétricas;

Manter distância de postes, cabos e redes de energia;

Evitar atravessar ruas ou locais alagados;

Suspender trabalhos em telhados, estruturas elevadas e locais com pouca visibilidade;

Acompanhar os alertas emitidos pelos canais oficiais.

Moradores de áreas com histórico de alagamentos ou outros riscos também são orientados a preparar itens básicos para emergências.

Telefones de emergência

Em caso de necessidade, os contatos disponíveis são: