Sete cidades gaúchas afetadas por temporais têm situação de emergência reconhecida pelo governo federal

Sete municípios do Rio Grande do Sul tiveram situação de emergência decretada após chuvas intensas que atingiram a região. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (20).
A portaria da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil cita os municípios de Liberato Salzano, Cerro Grande, Novo Tiradentes e Seberi, no norte do RS; Erval Seco e Coronel Bicaco, no noroeste, e São Sepé, na Região Central.
Os municípios tiveram estragos causados pelos temporais registrados na primeira semana de julho. A maioria dos prejuízos foi em decorrência de alagamentos, destelhamentos, queda de árvores e danos em estradas rurais.
O reconhecimento da situação de emergência é uma etapa necessária para que estados e municípios possam acessar recursos federais destinados à resposta e à recuperação de áreas atingidas por desastres naturais.
Após a aprovação dos planos de trabalho apresentados pelos municípios, o governo federal poderá autorizar o repasse de recursos para ações de socorro, assistência às famílias afetadas e reconstrução da infraestrutura comprometida pelas chuvas.
Estado em alerta
Após um fim de semana em que o RS foi atingido por vendavais e temporais, com danos em 21 cidades gaúchas, o Estado deve voltar a registrar chuvas intensas nesta segunda-feira (20).
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta laranja de tempestade para segunda que abrange quase inteiramente o mapa do Rio Grande do Sul – a exceção é pequena parte na divisa nordeste com Santa Catarina. O grau de severidade do aviso indica "perigo".
Segundo o Inmet, estão previstas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. "Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos", completa o relatório. Na terça-feira (21), o alerta laranja contempla a metade norte do RS.