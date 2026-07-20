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Sete cidades gaúchas afetadas por temporais têm situação de emergência reconhecida pelo governo federal

Municípios poderão acessar recursos para recuperação após chuva intensa registrada no começo de julho

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Rebecca Mistura

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