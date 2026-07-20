Sete cidades gaúchas afetadas por temporais têm situação de emergência reconhecida pelo governo federal

Cheias em arroios deixaram famílias ilhadas. Fabiano Baroni / Arquivo Pessoal

Sete municípios do Rio Grande do Sul tiveram situação de emergência decretada após chuvas intensas que atingiram a região. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (20).

A portaria da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil cita os municípios de Liberato Salzano, Cerro Grande, Novo Tiradentes e Seberi, no norte do RS; Erval Seco e Coronel Bicaco, no noroeste, e São Sepé, na Região Central.

Os municípios tiveram estragos causados pelos temporais registrados na primeira semana de julho. A maioria dos prejuízos foi em decorrência de alagamentos, destelhamentos, queda de árvores e danos em estradas rurais.

O reconhecimento da situação de emergência é uma etapa necessária para que estados e municípios possam acessar recursos federais destinados à resposta e à recuperação de áreas atingidas por desastres naturais.

Após a aprovação dos planos de trabalho apresentados pelos municípios, o governo federal poderá autorizar o repasse de recursos para ações de socorro, assistência às famílias afetadas e reconstrução da infraestrutura comprometida pelas chuvas.

Estado em alerta

Alerta laranja de tempestade divulgado pelo Inmet e válido para esta segunda-feira. Inmet / Reprodução

Após um fim de semana em que o RS foi atingido por vendavais e temporais, com danos em 21 cidades gaúchas, o Estado deve voltar a registrar chuvas intensas nesta segunda-feira (20).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta laranja de tempestade para segunda que abrange quase inteiramente o mapa do Rio Grande do Sul – a exceção é pequena parte na divisa nordeste com Santa Catarina. O grau de severidade do aviso indica "perigo".