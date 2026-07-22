"Se ele saísse, a água levava": neta relata drama de idoso resgatado de carro em Ciríaco

O resgate do aposentado Osvaldo Barea, 86 anos, realizado na tarde de terça-feira (21), mobilizou moradores da comunidade de São João Batista, no interior de Ciríaco, no norte do Estado, durante as fortes chuvas que atingem a região.

Preso dentro do próprio carro enquanto a água avançava rapidamente sobre a estrada, ele permaneceu cerca de duas horas ilhado até ser retirado por populares com o auxílio de uma retroescavadeira.

Segundo a neta de Osvaldo, Aline Cericatto Oro, o avô havia saído de casa quando a situação ainda não apresentava riscos.

— Ele é uma pessoa muito ativa. Sai sozinho, é muito lúcido. Quando saiu de casa, o tempo ainda não estava tão ruim — relata.

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Conforme a neta, Osvaldo retornava para casa quando percebeu que a chuva estava se intensificando. Na estrada, ainda era possível trafegar normalmente e a água ocupava apenas as laterais da via.

No entanto, durante o percurso, o veículo apresentou problemas mecânicos e parou de funcionar.

— Na estrada ainda se enxergava a terra. Só tinha água nas laterais. Mas o carro estragou. Provavelmente molhou alguma coisa e parou de funcionar no meio da estrada — conta Aline.

Acreditando que conseguiria retomar a viagem, o aposentado permaneceu dentro do automóvel tentando fazê-lo funcionar.

Com o passar dos minutos, porém, o cenário mudou rapidamente.

— Ele achou que conseguiria sair dali, que a chuva iria passar. Mas, em questão de meia hora, a água entrou dentro do carro — disse a neta.

Duas horas preso dentro do veículo

À medida que o nível da água subia, deixar o carro passou a representar um risco ainda maior. A correnteza era forte e poderia arrastá-lo.

— Ele se viu numa situação em que, se saísse do carro, a água levava ele. Então acabou ficando preso ali — afirma.

O aposentado permaneceu cerca de duas horas dentro do veículo enquanto familiares e moradores buscavam uma forma segura de alcançá-lo.

O salvamento foi realizado pelo empresário Edegar Passari, 40 anos, e pelo primo dele, Jonathan Passari, 31.

Após receberem um pedido de ajuda, os dois utilizaram uma retroescavadeira para chegar até o local onde o carro havia ficado preso.

Quando alcançaram o veículo, a situação já era considerada crítica.

— Quando nós chegamos, a água já estava acima dos vidros e continuava subindo. Nós ficamos com um pouco de medo, mas seguimos. Quando chegamos mais perto, ele abriu uma fresta e acenou com a mão — relatou Edegar após o resgate.

Para retirar o aposentado, o empresário se apoiou entre a máquina e o carro e conseguiu puxá-lo para um local seguro. Após o salvamento, Osvaldo foi levado para casa.

Segundo a família, apesar do susto e das horas enfrentando a enchente dentro do veículo, ele não sofreu ferimentos.