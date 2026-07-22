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"Se ele saísse, a água levava": neta relata drama de idoso resgatado de carro em Ciríaco

Resgate ocorreu durante a cheia registrada na terça-feira (21). Idoso não se feriu

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Tatiana Tramontina

Repórter

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