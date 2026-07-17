Reitoria eleita da Universidade de Passo Fundo é empossada em cerimônia nesta sexta

Ao centro o reitor Edison Casagranda e os pró-reitores. Ederson de Ávila / Assessoria de Imprensa UPF

A nova reitoria eleita da Universidade de Passo Fundo (UPF) foi empossada durante cerimônia realizada nesta sexta-feira (17), no Centro de Eventos da instituição. Os professores estarão à frente da gestão 2026/2030.

Edison Alencar Casagranda, Ana Carolina Bertoletti De Marchi e Rafael Pavan tomaram posse como Reitor, Pró-reitora Acadêmica e Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, respectivamente.

— Vamos seguir garantindo a qualidade educativa e a formação que possa fazer a diferença no dia a dia das pessoas, tanto do ponto de vista do mercado quanto da formação humana. A ideia é que a UPF consiga implementar projetos que fortaleçam a nossa qualidade educativa e ações estratégicas — defendeu Casagranda.

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A eleição da nova reitoria ocorreu em 27 de maio e a chapa única foi eleita com 93% dos votos válidos. Conheça a nova gestão: