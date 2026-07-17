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Gestão 2026/2030
Notícia

Reitoria eleita da Universidade de Passo Fundo é empossada em cerimônia nesta sexta

Nova gestão foi eleita no mês de maio. Professor Edison Alencar Casagranda tomou posse como reitor

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Rebecca Mistura

Repórter

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