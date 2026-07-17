Reitoria eleita da Universidade de Passo Fundo é empossada em cerimônia nesta sexta

A nova reitoria eleita da Universidade de Passo Fundo (UPF) foi empossada durante cerimônia realizada nesta sexta-feira (17), no Centro de Eventos da instituição. Os professores estarão à frente da gestão 2026/2030.
Edison Alencar Casagranda, Ana Carolina Bertoletti De Marchi e Rafael Pavan tomaram posse como Reitor, Pró-reitora Acadêmica e Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, respectivamente.
— Vamos seguir garantindo a qualidade educativa e a formação que possa fazer a diferença no dia a dia das pessoas, tanto do ponto de vista do mercado quanto da formação humana. A ideia é que a UPF consiga implementar projetos que fortaleçam a nossa qualidade educativa e ações estratégicas — defendeu Casagranda.
A eleição da nova reitoria ocorreu em 27 de maio e a chapa única foi eleita com 93% dos votos válidos. Conheça a nova gestão:
- Reitor Edison Alencar Casagranda: graduado em Filosofia pela UPF, mestre em Filosofia pela PUCRS e doutor em Filosofia pela UFSC. Professor dos cursos da área de educação e da Pós-Graduação em Educação, ele é docente da UPF desde 1996. Já foi coordenador de curso de graduação, diretor de unidade acadêmica, vice-reitor de graduação e é o atual pró-reitor acadêmico da UPF.
- Pró-reitora Acadêmica Ana Carolina Bertoletti De Marchi: graduada em Informática pela PUCRS com mestrado em Ciência da Computação e doutorado em Informática na Educação, ambos pela UFRGS. Diretora de Pesquisa e Pós-Graduação da UPF desde 2022, ela já foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano e da UPF Virtual. É professora da UPF desde 2001.
- Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional Rafael Pavan: graduado em Ciências Contábeis e em Direito, além de ser mestre e doutor em Educação pela UPF. Professor da UPF desde 2007, Pavan é empresário e integrante da Academia de Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul. Atualmente é integrante do Conselho Diretor da Fundação Universidade de Passo Fundo.