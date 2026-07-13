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Professora morre em incêndio em casa no município de Constantina

Em nota, prefeitura lamentou a morte de Gloria Werkhausen e suspendeu aulas desta segunda-feira

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Gustavo Gossen

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