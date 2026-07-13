Professora morre em incêndio em casa no município de Constantina

Glória tinha 44 anos. Facebook:Glória Werkhausen / Reprodução

Uma mulher foi encontrada morta em uma casa atingida por incêndio na noite de domingo (12), em Constantina, no norte do Estado. A vítima foi identificada como Glória Werkhausen, de 44 anos, professora da rede municipal.

De acordo com os bombeiros de Sarandi, a ocorrência foi registrada por volta das 19h10min, na Rua Maria Zita de Martini, no bairro Florestal. A causa do incêndio está sendo investigada.

Em nota, a prefeitura de Constantina suspendeu as aulas nesta segunda-feira (13) e lamentou a morte de Glória.

"A prefeitura de Constantina, por meio da Secretaria Municipal de Educação, manifesta profundo pesar pelo falecimento da professora Glória Werkhausen, servidora efetiva da Rede Municipal de Ensino, que por muitos anos dedicou sua vida à educação", diz trecho do comunicado.