Procissão de São Cristóvão reúne cerca de 5 mil motoristas e mantém tradição de mais de 60 anos em Passo Fundo

Tradicional procissão reuniu milhares de motoristas neste domingo (26). Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Carros, caminhões, motos e tratores tomaram as ruas de Passo Fundo, no norte do Estado, na manhã deste domingo (26), durante a tradicional procissão em homenagem a São Cristóvão, padroeiro dos motoristas e viajantes. Nesta edição, cerca de 5 mil motoristas participaram da procissão.

Realizado sempre no quarto domingo de julho, o evento mantém viva uma tradição que atravessa gerações, como é o caso do motorista Luís Augusto Pereira, 32 anos. Ele conta que acompanha a celebração desde a infância, quando era levado pelo pai, e hoje faz questão de levar a esposa e o filho para manter a tradição.

Luís Augusto Pereira estava acompanhado da família. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

— Já faz mais de 20 anos que participo. Eu vinha com o meu pai desde pequeno e, agora, seguimos agradecendo a proteção de São Cristóvão por todos esses anos na estrada — afirma.

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À frente da procissão, um caminhão conduz a imagem do santo durante todo o trajeto até a Igreja Matriz de São Cristóvão. Neste ano, pela primeira vez, a missão ficou com o motorista André dos Santos. Nos anos anteriores, ele acompanhava o percurso com o próprio veículo, mas desta vez viveu a celebração de um jeito diferente.

— É um sentimento de alegria e de bênção. Ver todo esse povo acordando cedo, puxando carro, caminhão e moto é uma emoção inexplicável — relata.

Ao fim do percurso, milhares de veículos passaram em frente ao santuário para receber a bênção, em um dos momentos mais aguardados pelos participantes.

Veículos foram benzidos ao longo de todo o caminho. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Para o pároco da Paróquia São Cristóvão, padre Vanderlei Bervian, a devoção continua mobilizando motoristas porque representa um pedido de proteção diante dos desafios do trânsito.

— Esse Santo protetor, aquele que teve o privilégio de carregar Jesus no colo, esse sim consegue ser o mediador entre nós e Deus para derramar as bênçãos. É o mediador das bênçãos que nós tanto precisamos. É isso o que o povo precisa, é isso o que o povo pede, é isso o que pode recebe — explica.