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Procissão de São Cristóvão reúne cerca de 5 mil motoristas e mantém tradição de mais de 60 anos em Passo Fundo

A 65ª edição aconteceu na manhã deste domingo (26). Procissão saiu do bairro Boqueirão em direção à Igreja Matriz de São Cristóvão

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Tatiana Tramontina

Repórter

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