Procissão de São Cristóvão acontece domingo em Passo Fundo; confira a programação

A tradicional procissão de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, acontece no próximo domingo (26) em Passo Fundo, no norte do Estado. A expectativa é de que cerca de 5 mil veículos participem da carreata que homenageia agricultores e motoristas.
A programação das festividades teve inicio na quinta-feira (23), às 19h30min, com o início do tríduo preparatório na Igreja Matriz. A segunda noite do tríduo ocorre nesta sexta (24), também às 19h30min. Já no sábado (25), a terceira celebração será às 18h.
No domingo (26), a programação começa às 7h30min, com a saída da procissão do Bairro Boqueirão em direção à Igreja Matriz. A partir das 8h ocorre a tradicional bênção de veículos, caminhões e tratores em frente à igreja. Às 10h será celebrada a missa festiva em honra a São Cristóvão.
A partir das 10h30min, após a celebração, será feita a retirada de churrasco, cuca e maionese no salão paroquial. O espaço também ficará aberto para quem preferir almoçar no local. Segundo o pároco Vanderlei Bervian, mil pessoas devem passar pelo local.
Trânsito
A Prefeitura de Passo Fundo informou que agentes de trânsito estarão posicionados nos principais cruzamentos durante a procissão para orientar motoristas e garantir a fluidez.
Os veículos participantes seguirão pela faixa da direita nas avenidas Brasil, Sete de Setembro e Presidente Vargas, enquanto a faixa da esquerda permanecerá livre para a circulação dos demais veículos.