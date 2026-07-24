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Procissão de São Cristóvão acontece domingo em Passo Fundo; confira a programação

Expectativa é de que cerca de 5 mil veículos participem da carreata que homenageia agricultores e motoristas

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