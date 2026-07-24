Procissão de São Cristóvão acontece domingo em Passo Fundo; confira a programação

Celebração está na 65ª edição em Passo Fundo. Marcelo Oliveira / Agencia RBS

A tradicional procissão de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, acontece no próximo domingo (26) em Passo Fundo, no norte do Estado. A expectativa é de que cerca de 5 mil veículos participem da carreata que homenageia agricultores e motoristas.

A programação das festividades teve inicio na quinta-feira (23), às 19h30min, com o início do tríduo preparatório na Igreja Matriz. A segunda noite do tríduo ocorre nesta sexta (24), também às 19h30min. Já no sábado (25), a terceira celebração será às 18h.

No domingo (26), a programação começa às 7h30min, com a saída da procissão do Bairro Boqueirão em direção à Igreja Matriz. A partir das 8h ocorre a tradicional bênção de veículos, caminhões e tratores em frente à igreja. Às 10h será celebrada a missa festiva em honra a São Cristóvão.

A partir das 10h30min, após a celebração, será feita a retirada de churrasco, cuca e maionese no salão paroquial. O espaço também ficará aberto para quem preferir almoçar no local. Segundo o pároco Vanderlei Bervian, mil pessoas devem passar pelo local.

Trânsito

A Prefeitura de Passo Fundo informou que agentes de trânsito estarão posicionados nos principais cruzamentos durante a procissão para orientar motoristas e garantir a fluidez.