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Presença de 'javaporcos' nas ruas assusta moradores de Soledade

Animais foram vistos próximos a casas e comércios da cidade. Prefeitura acionou a Patrulha Ambiental da Brigada Militar para identificar a espécie exata

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Duda Romagna

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Tatiana Tramontina

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