Presença de 'javaporcos' nas ruas assusta moradores de Soledade

Animais circularam tranquilamente pelas ruas da cidade. Arquivo Pessoal / Divulgação

Moradores e comerciantes do bairro Fontes, em Soledade, no norte do Estado, relatam preocupação com a circulação de javalis ou javaporcos pelas ruas da região. O flagrante, registrado no sábado (4), mostra os animais próximos a casas e estabelecimentos comerciais no perímetro urbano.

De acordo com os relatos, há o temor de que os animais invadam os comércios ou provoquem acidentes. A presença de javalis já é considerada um problema em áreas rurais do município devido aos prejuízos causados às lavouras, mas o aparecimento na zona urbana gerou um novo alerta de segurança.

A orientação para a população é não se aproximar, não alimentar e evitar movimentos bruscos que possam encurralar os animais.

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Crianças e animais de estimação devem ser mantidos a distância para evitar ataques, caso os javalis se sintam ameaçados.

A secretária do Meio Ambiente do município informou que solicitou o atendimento da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram), para confirmar qual é a espécie dos animais.

Em caso de risco, os moradores devem registrar o local de aparição e acionar os órgãos ambientais ou a Brigada Militar.



