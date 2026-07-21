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Chuvas intensas
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Ponte é interditada em Vila Maria devido ao volume de chuva; confira a situação em outros municípios da região

O acumulado de chuva alcançou entre 130 e 150 milímetros desde a madrugada de terça-feira (21)

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Bruna Scheifler

Reportagem

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