Ponte é interditada em Vila Maria devido ao volume de chuva; confira a situação em outros municípios da região

Prefeitura segue monitorando a elevação de rios da cidade. Prefeitura de Vila Maria / Divulgação

A Prefeitura de Vila Maria, no norte do Estado, emitiu alerta devido aos altos volumes de chuvas registrados no município. O acumulado de chuva alcançou entre 130 e 150 milímetros desde a madrugada desta terça-feira (21). Com isso, o nível do Rio Tarimba está em elevação.

Uma ponte, localizada na Rua General Flores da Cunha, próxima à Unidade Básica de Saúde 2, foi interditada após o deslocamento da cabeceira da estrutura. Devido ao risco, está proibida a passagem de veículos e pedestres. A alternativa é a ponte que liga o Parque de Eventos ao Módulo Esportivo XV de Novembro, na Rua XV de Novembro.

De acordo com a prefeitura, moradores ainda não precisaram ser retirados de casa. No entanto, com a continuidade da chuva intensa, o monitoramento segue ativo.

A recomendação é que, caso necessário, móveis e objetos sejam movidos para locais mais altos. A situação de pessoas idosas, crianças e pessoas com dificuldade de locomoção também deve ser monitorada.

O alerta ainda orienta que a população evite áreas alagadas, respeite as interdições e acompanhem as informações divulgadas pelos canais oficiais da administração municipal

Contatos:

Prefeitura de Vila Maria: (54)3359-1200

Secretaria de Obras e Viação: (54) 99918-5787

Setor de Obras: (54) 99182-6867

Secretaria de Agricultura: (54) 99923-2217

Gentil

Em Gentil, a prefeitura emitiu alerta para a condição das estradas, especialmente nas comunidades de Cabriúva e Campinas. A recomendação é que a população evite deslocamentos desnecessários e priorize a segurança.

Em caso de emergência, foram disponibilizados os contatos:

Secretaria Municipal de Obras: (54) 99964-0476

Defesa Civil e Força Voluntária: (54) 99236-4898

Não-Me-Toque

Não-Me-Toque, no norte do Estado, registrou acumulado de 181 mm desde a segunda-feira (20). De acordo com a Defesa Civil do município, o elevado volume de precipitação provocou o transbordamento de rios no interior do município, interrompendo o acesso principal a comunidades com São José do Centro, Posse São Miguel e Bom Sucesso. A situação exige que motoristas utilizem rotas alternativas.

A administração municipal orienta a população a evitar áreas alagadas e trechos interditados, redobrando a atenção ao trafegar pelo interior do município.

Contatos:

Coordenadoria Municipal da Defesa Civil: (54) 9712-6322

Assessoria Comunicação da Prefeitura: (54) 9984-4651 e (54) 9621-6405

Carazinho

Em Carazinho, no norte do Estado, os muros de uma residência e do Estádio do Campo do Glória desabaram. De acordo com a Defesa Civil, ninguém ficou ferido. Os alagamentos também atingiram casas, mas não há registro de desabrigados.

Ibiraiaras

Um ônibus foi arrastado por um alagamento em Ibiraiaras, no norte do Estado. De acordo com a Defesa Civil do município, o ônibus realizava o transporte de trabalhadores de frigoríficos. No momento em que foi arrastado, na localidade de Capela Santa Catarina, ele transitava sem passageiros. O ônibus foi retirado por máquinas da Prefeitura de Ibiraiaras e ninguém ficou ferido.

Além disso, cerca de 35 casas ficaram alagadas no município. Também foi registrada interrupção na ERS126, no quilômetro 4. A via foi liberada ao final do dia. Já o aceso para a comunidades de Capela Santa Catarina seguia interrompido.