Passo Fundo, Soledade e Erechim têm locais previstos para apoio à população durante as chuvas

Na terça-feira (21), Passo Fundo registrava mais de 140 milímetros de chuva. Rebecca Mistura / Agencia RBS

As chuvas que atingem municípios do norte do Estado colocam em evidência um estudo elaborado pela Defesa Civil para atualizar o plano regional de contingência para atendimento à população em situações de emergência.

Entre as propostas do estudo, estão três locais que poderão ser utilizados em casos de desastres naturais que exijam apoio às comunidades atingidas. Os pontos ficam em Passo Fundo, Soledade e Erechim.

Em Passo Fundo, os pavilhões da Efrica, localizado no Parque Wolmar Salton serviriam para eventuais atendimentos.

Já em Soledade, o espaço definido é o Parque de Eventos, no bairro Botucaraí, que atenderia principalmente municípios da porção sul da área abrangida pela Defesa Civil.

Em Erechim, o ponto de apoio indicado é o Grupo de Resposta em Atendimento de Urgência, localizado no bairro Três Vendas.

Segundo as informações repassadas à reportagem, as estruturas não estão montadas ou em funcionamento neste momento. Os locais foram indicados no estudo de atualização do plano regional de contingência e poderão ser acionados em situações de emergência, caso haja necessidade.

A estratégia busca garantir uma resposta mais rápida em situações como enchentes, enxurradas, alagamentos ou outros eventos climáticos que exijam acolhimento da população e apoio logístico às equipes de atendimento.

A orientação da Defesa Civil é que a população acompanhe os alertas meteorológicos e adote medidas preventivas para reduzir riscos.

Entre as recomendações estão permanecer em locais seguros durante os temporais e garantir abrigo adequado para animais domésticos.

Em caso de vento forte ou tempestade, a orientação é procurar estruturas resistentes e evitar permanecer em áreas abertas.