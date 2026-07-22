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Passo Fundo, Soledade e Erechim têm locais previstos para apoio à população durante as chuvas

Estruturas estão previstas em estudo do plano de contingência regional e podem ser ativadas em situações de emergência

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Tatiana Tramontina

Repórter

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