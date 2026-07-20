Passo Fundo sedia festival dedicado ao canto coral

A abertura da programação artística do festival ocorreu nesta segunda-feira; atividades se estendem até domingo. Associação Passo-Fundense de Corais / Divulgação

A tradicional prática de canto coral conta com um festival especialmente dedicado à atividade ao longo desta semana, em Passo Fundo, no norte do Estado. A 4ª edição do Festival Canto Coral de Passo Fundo ocorre entre esta segunda-feira (20) e domingo (26). A abertura foi realizada na Capela do Colégio Marista Conceição.

O evento conta com oficinas e apresentações gratuitas de canto coral.

— Esta é uma oportunidade para que os corais confraternizem, compartilhem técnicas de canto coral e ampliem as oportunidades de participação em eventos — explica Rita Vargas Britto, presidente da Associação Passo-Fundense de Corais.

Apresentações

As apresentações ocorrem durante toda a semana, a partir das 19h, na Capela do Colégio Marista Conceição. Além dos seis corais de Passo Fundo integrantes da Associação Passo-Fundense de Corais, também se apresentam corais da região Norte do Estado e de Santa Catarina.

Os eventos são gratuitos e abertos ao público, sem necessidade de reserva de ingressos.

— Pedimos apenas que, quem puder, leve um quilo de alimento não perecível para doação — sugere a presidente da associação.

Oficinas

O festival também conta com oficinas de regência de canto coral e técnica vocal.

— Nós percebemos a necessidade de promover oficinas para que regentes e coralistas possam se aperfeiçoar nessa técnica, tanto de regência de corais quanto de técnica vocal — reforça Rita.

Até a quinta-feira (23), serão realizadas as oficinas de regência de canto coral, com 36 regentes de diversos municípios do Rio Grande do Sul, além de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Brasília. As atividades são ministradas pela Maestra Isabela Sekeff, de Brasília.

Já as oficinas de técnica vocal recebem mais de 130 participantes a partir da sexta-feira (24). Elas serão ministradas pelo tenor, regente e professor Clóvis Português, de Campinas, São Paulo. No domingo (26), para encerrar as atividades, será realizado um concerto com todos os participantes da oficina, a partir das 19h, na Capela do Colégio Marista Conceição. As inscrições para as oficinas já foram encerradas.

O IV Festival Canto Coral de Passo Fundo é promovido pela Associação Passo-Fundense de Corais e a Prefeitura de Passo Fundo. A programação completa pode ser acessada no Facebook ou no Instagram da associação.

Serviço: