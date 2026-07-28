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Passo Fundo celebra aniversário com programação que reúne cultura, esporte e lazer

Semana do Município será realizada entre 1º e 25 de agosto, com mais de 20 atividades

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Amanda de Andrade

Repórter

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