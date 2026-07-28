Passo Fundo celebra aniversário com programação que reúne cultura, esporte e lazer

Passo Fundo, no norte do Estado, comemora no dia 7 de agosto os seus 169 anos de história. Para marcar a data, a cidade preparou uma programação especial. A Semana do Município terá início no sábado (1º) e contará com mais de 20 atividades distribuídas ao longo do mês, envolvendo diferentes secretarias municipais, entidades parceiras e a comunidade.
A abertura oficial será realizada no dia na Comunidade de São Roque, com a inauguração da obra de melhorias do interior, marcando o início das celebrações. No mesmo fim de semana, o calendário inclui a tradicional Rústica, a Meia Maratona Passo Fundo 169 Anos, o Campeonato de Inverno de Tiro de Laço e o show musical "Osvaldir & Amigos", no Anfiteatro da Gare.
Para o prefeito Pedro Almeida, a data representa um momento de celebrar as conquistas da cidade e reforçar o compromisso com o futuro.
— Passo Fundo chega aos 169 anos vivendo um dos momentos mais importantes de sua história. Estamos realizando investimentos, ampliando serviços, fortalecendo a economia e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Esta programação foi preparada para que toda a comunidade participe dessa celebração, valorizando nossa história e olhando para o futuro com confiança — destaca o prefeito.
Além da programação, a Prefeitura também prestará homenagens a instituições e iniciativas que marcaram a trajetória da cidade.
Programação da Semana do Município
- Rústica Passo Fundo 169 Anos
- Data: 1º de agosto (sábado)
- Horário: 6h
- Local: Largada e chegada em frente ao Espaço Roseli Doleski Preto.
Abertura da Semana do Município e inauguração de obra
- Data: 1º de agosto (sábado)
- Horário: 10h
- Local: Comunidade de São Roque.
4º Campeonato de Inverno – 1ª Microrregião de Tiro de Laço
- Data: 1º e 2 de agosto
- Horário: Das 9h às 22h (dia 1º) e das 8h às 19h (dia 2).
- Local: Parque de Rodeios.
Meia Maratona Passo Fundo 169 Anos
- Data: 2 de agosto (domingo)
- Horário: 6h
- Local: Largada e chegada em frente ao Espaço Roseli Doleski Preto.
Sonoridades – Show "Osvaldir & Amigos"
- Data: 2 de agosto (domingo)
- Horário: 16h
- Local: Anfiteatro da Gare.
Entrega do projeto Olhar de Criança
- Data: 3 de agosto (segunda-feira)
- Horário: 14h
- Local: A definir.
Programa Rumo Certo – Encontro com pessoas inseridas no mercado de trabalho
- Data: 3 de agosto (segunda-feira)
- Horário: 15h30
- Local: Academia Passo-Fundense de Letras.
Entrega do Jornal 30 Anos do DATI
- Data: 4 de agosto (terça-feira)
- Horário: 9h
- Local: Saguão da Secretaria do Meio Ambiente.
Comemoração de 1 ano da Coordenadoria do Bem-Estar Animal
- Data: 4 de agosto (terça-feira)
- Horário: 14h
- Local: Coordenadoria do Bem-Estar Animal.
Assinatura da Ordem de Serviço da Avenida Presidente Vargas
- Data: 5 de agosto (quarta-feira)
- Horário: 9h
- Local: CEPV.
Força-Tarefa Intergaláctica – Limpeza do Parque Ambiental Banhado da Vergueiro
- Data: 5 de agosto (quarta-feira)
- Horário: 10h30
- Local: Parque Ambiental Banhado da Vergueiro.
Entrega do Título de Cidadão Honorário a Geraldo Luis Bartolome
- Data: 5 de agosto (quarta-feira)
- Horário: A confirmar.
- Local: Câmara Municipal de Vereadores.
Apresentação do Projeto Trevo da Roselândia
- Data: 6 de agosto (quinta-feira)
- Horário: 9h
- Local: CEPV.
Lançamento do Programa Passo Fundo Mais Verde
- Data: 6 de agosto (quinta-feira)
- Horário: 14h
- Local: Saguão da Secretaria do Meio Ambiente.
Entrega de Homenagens da Semana do Município
- Data: 7 de agosto (sexta-feira)
- Horário: 9h
- Local: Academia Passo-Fundense de Letras.
Missa dos Avós
- Data: 7 de agosto (sexta-feira)
- Horário: 14h
- Local: Catedral Metropolitana.
Concerto da Escola Pública de Música Yamandu Costa
- Data: 7 de agosto (sexta-feira)
- Horário: 15h30
- Local: Escola Pública de Música Yamandu Costa.
Cavalgada Passo Fundo 169 Anos
- Data: 8 de agosto (sábado)
- Horário: Manhã.
- Local: Trajeto a definir.
10º Festival da Boia Campeira
- Data: 8 de agosto (sábado)
- Horário: 20h
- Local: Comunidade de São Roque.
Sonoridades – Show de Encerramento com Clóvis Mendes e Tchê Sarandeio
- Data: 9 de agosto (domingo)
- Horário: 16h
- Local: Parque da Gare.
Fórum de Segurança Pública e atividades da Escola Pública de Trânsito
- Data: 11 de agosto (terça-feira)
- Horário: Das 8h às 12h.
- Local: CEPV.
Assinatura da Ordem de Serviço da Cidade da Polícia
- Data: 11 de agosto (terça-feira)
- Horário: 14h
- Local: Bairro Delmar Sitoni.
Lançamento da Feira do Livro e espetáculo teatral de Márcio Meneghel
- Data: 12 de agosto (quarta-feira)
- Horário: A confirmar.
- Local: Teatro Municipal Múcio de Castro.
Programa Bairro a Bairro
- Data: 15 de agosto (sábado)
- Horário: 14h30
- Local: Bairro Santa Rita.
Corrida do Fogo Simbólico
- Data: 18 de agosto (terça-feira)
- Horário: 8h30
- Local: Altar da Pátria, na Gare.
Seminário das Nações
- Data: 20 e 21 de agosto.
- Horário: A confirmar.
- Local: Escola Pública de Música Yamandu Costa.
Festival de Etnias
- Data: 22 e 23 de agosto.
- Horário: Manhã e tarde.
- Local: Parque da Gare.
Encontro dos Conselhos Municipais de Cultura
- Data: 24 de agosto (segunda-feira)
- Horário: Das 18h às 21h.
- Local: Teatro Municipal Múcio de Castro.
Caravanas da Cultura 2026
- Data: 25 de agosto (terça-feira)
- Horário: Das 9h às 17h.
- Local: Teatro Municipal Múcio de Castro.
Fórum Municipal das Pessoas com Deficiência – Caminhos para a Inclusão e Cidadania
- Data: 25 de agosto (terça-feira)
- Horário: 13h30.
- Local: Auditório da Atitus – Campus Santa Teresinha.
Homenagens
A Prefeitura de Passo Fundo também prestará homenagens a instituições e iniciativas que fazem parte da história do município, como os 110 anos do Clube Visconde do Rio Branco, os 85 anos da Escola Menino Jesus Notre Dame, os 50 anos do Paço Municipal, os 45 anos das Jornadas Literárias e do Sinduscon, os 30 anos do DATI e do Liquidapasso, os 30 anos de carreira do ator Márcio Meneghel e os 10 anos do Festival Canto Galponeiro e da Escola Ritmo e Movimentos.
A programação completa da Semana do Município também será divulgada nos canais oficiais da Prefeitura e está sujeita a ajustes conforme as condições climáticas e necessidades operacionais.