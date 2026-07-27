Por muitos anos, o som das impressoras marcou a rotina dos escritórios. A cultura do "imprimir, assinar e arquivar" dominava as organizações, e o papel era o principal suporte da informação.

Essa rotina, porém, está mudando. O consumo de papéis para impressão e escrita vem caindo no Brasil e no mundo. A impressão deixa de ser regra para se tornar exceção nos processos administrativos.

Assinaturas eletrônicas, computação em nuvem, sistemas de gestão eletrônica de documentos, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, mais recentemente, a inteligência artificial estão transformando a forma como empresas e órgãos públicos produzem, compartilham e preservam informações.

Leia Mais Vai viajar durante as eleições? Pedido de voto em trânsito já está disponível para moradores de Passo Fundo

Ainda assim, basta visitar muitos escritórios para perceber que o papel continua presente. O som das impressoras permanece no ambiente corporativo, e muitos profissionais ainda preferem ler, revisar, assinar ou fazer anotações no papel.

Afinal, onde há uma caneta, quase sempre haverá uma folha de papel.

Ao mesmo tempo, cresce o número de organizações que adotam processos totalmente digitais. Para elas, agilidade, segurança da informação e produtividade superam a necessidade do suporte físico. Enquanto algumas empresas mantêm modelos híbridos, outras caminham para um ambiente praticamente sem papel.

A tendência é de redução contínua das impressões ao longo dos próximos anos, cenário que já vem acontecendo. Documentos serão produzidos, assinados, compartilhados e armazenados digitalmente desde sua origem, enquanto a inteligência artificial tornará a gestão da informação ainda mais rápida e eficiente.

Há uma tendência clara: o papel deixará de ser protagonista para assumir uma função complementar, mas isso não significa o seu fim. Ele continuará presente em situações específicas e por preferência de muitas pessoas.