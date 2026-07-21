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O que é o "alerta vermelho" enviado pela Defesa Civil do RS para celulares de Passo Fundo nesta terça

Sistema de envio de notificações é acionado em casos de previsão de desastres naturais

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Eduarda Costa

Repórter

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