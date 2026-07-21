O que é o "alerta vermelho" enviado pela Defesa Civil do RS para celulares de Passo Fundo nesta terça

Cidade registra mais de 140 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Duda Fortes / Agencia RBS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um "alerta vermelho", na tarde desta terça-feira (21), para chuva volumosa e alagamentos nas próximas horas em Passo Fundo e André da Rocha, no norte do Estado.

Por volta das 15h30min, celulares de moradores de Passo Fundo receberam o aviso.

O alerta vermelho — válido até as 21h30min — orienta que a população evite áreas alagáveis e se mantenha seguro. A cidade já registra mais de 140 milímetros de chuva nas últimas 24 horas.

Notificação foi disparada em todos os celulares. Defesa Civil / Reprodução

A mensagem é um sistema de envio de alertas impositivos da Defesa Civil Nacional em casos de desastres de grande perigo. A ideia é comunicar os moradores em áreas de risco para que esses possam se manter em alerta e, sendo necessário, se retirar dos locais.

Gravidades dos alertas:

Verde para situações de normalidade

para situações de normalidade Amarelo para alerta moderado

para alerta moderado Laranja para alerta alto

para alerta alto Vermelho para alerta muito alto

para alerta muito alto Roxo para alertas de ação imediata

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Orientações da Defesa Civil em caso de alerta vermelho