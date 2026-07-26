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Norte e noroeste do Estado entram em alerta para chuva forte e rajadas de vento nos próximos dias

Defesa Civil aponta risco de granizo, ventos acima de 90 km/h e até tornados entre segunda (27) e quarta-feira (29)

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