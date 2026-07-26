Norte e noroeste do Estado entram em alerta para chuva forte e rajadas de vento nos próximos dias

Passo Fundo deve registrar o retorno do mau tempo e das fortes chuvas nos próximos dias. Rebecca Mistura / Agencia RBS

O norte e o noroeste do Estado Rio devem voltar a enfrentar uma sequência de dias de forte instabilidade entre segunda-feira (27) e quarta-feira (29). A Defesa Civil emitiu um aviso hidrometeorológico com alerta para tempestades, chuva intensa, rajadas de vento superiores a 90 km/h, queda de granizo e possibilidade de tornados.

Entre os municípios que estão em área de atenção meteorológica aparecem Passo Fundo, Erechim, Frederico Westphalen e Santa Rosa, cidades consideradas estratégicas para o monitoramento das condições climáticas.

Embora a classificação para essas regiões seja de "atenção", a Defesa Civil destaca a possibilidade de temporais isolados com ocorrência de ventos fortes, chuva intensa e queda de granizo.

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O alerta aponta que o período mais crítico deve ocorrer entre segunda e terça. Segundo a previsão, o avanço de um sistema atmosférico favorecerá a formação de tempestades severas, aumentando significativamente o risco de granizo de maior intensidade, ventos fortes e chuva volumosa.

Nas áreas classificadas em alerta, os volumes de chuva podem superar 100 milímetros em apenas 12 horas e ultrapassar 200 milímetros em um intervalo de 48 horas.

O foco do monitoramento está voltado especialmente para municípios que já enfrentaram fortes chuvas e ventos nas últimas semanas.

Passo Fundo, Erechim, Frederico Westphalen e Santa Rosa aparecem entre as cidades listadas na área de atenção para temporais isolados.

O alerta prevê:

Chuva forte

Rajadas de vento

Granizo isolado

A condição de instabilidade também deve atingir outras áreas do norte e noroeste.

A análise hidrológica destaca que o solo gaúcho já apresenta níveis elevados de umidade em diversos locais, fator que pode acelerar o surgimento de transtornos caso as previsões de chuva se confirmem.

Antes do período mais severo, o domingo já apresenta condições favoráveis para temporais isolados.

A Defesa Civil prevê chuva moderada a forte, rajadas de vento e possibilidade de granizo.

Diante da previsão, a recomendação é que moradores acompanhem os canais oficiais de monitoramento e os alertas emitidos pela Defesa Civil.