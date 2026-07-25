No Dia do Escritor, clubes de leitura mostram força da literatura em Passo Fundo

Neste sábado (25), quando é celebrado o Dia Nacional do Escritor, uma mudança silenciosa na forma como os passo-fundenses se relacionam com a literatura ajuda a explicar por que os livros seguem ocupando espaço importante na vida das pessoas mesmo em uma era dominada pelas telas.

Se por muito tempo a leitura foi vista como uma atividade essencialmente individual, Passo Fundo, no norte do Estado, tem assistido ao crescimento de um movimento que transforma esse hábito em uma experiência coletiva.

Nos últimos anos, especialmente após a pandemia, os clubes de leitura passaram a reunir leitores de diferentes idades, profissões e interesses em encontros voltados não apenas aos livros, mas também à convivência, aos debates e à construção de vínculos.

Para a professora da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Helena de Moraes Fernandes, esses grupos atendem a uma necessidade que vai além da literatura.

— Participar de clubes de leitura é uma oportunidade para atender a uma necessidade humana muito importante, que é a socialização. É uma forma de conhecer pessoas, fortalecer amizades e trocar diferentes interpretações sobre uma mesma obra — explica.

O crescimento desses espaços também surge em um momento em que muitas pessoas buscam alternativas ao excesso de tempo diante das telas.

— A interação através das redes sociais provoca saturação e cansaço. Os clubes de leitura aparecem como uma forma de desconectar e descansar desse excesso — avalia Helena.

Quando uma brincadeira virou um clube do livro

Um dos exemplos desse movimento é o Clube Magnólias. A iniciativa nasceu de um grupo de WhatsApp chamado "Isso ainda vai ser um clube do livro". A frase acabou se tornando realidade em dezembro de 2023, quando seis amigas decidiram se reunir para debater Capitães da Areia, de Jorge Amado.

Hoje, o grupo reúne cerca de 30 participantes e promove encontros presenciais e virtuais. As leituras são escolhidas coletivamente e transitam entre diferentes gêneros e autores.

— Guiadas pelo desejo de explorar o universo dos livros, autores e grandes histórias, nutrimos nossas discussões com tranquilidade, escuta e afeto — afirma a idealizadora Francine Löser.

Um clube criado para evitar viagens de 300 quilômetros

O Clube Aurora nasceu a partir de uma necessidade pessoal. Antes de criar o grupo, a fotógrafa Stéfanie Telles Dal' Forno percorria mensalmente o trajeto até Porto Alegre para participar de um clube de leitura. A falta de uma opção semelhante na cidade motivou a criação do projeto no final de 2023.

Voltado principalmente para a literatura contemporânea e para obras escritas por mulheres, o clube reúne cerca de 40 participantes e já possui lista de espera.

Segundo Stéfanie, os encontros acabaram produzindo algo que vai além dos livros.

— Muitas participantes construíram amizades que ultrapassaram os encontros mensais. Isso faz com que o Aurora também seja um espaço de pertencimento — diz.

O caos que conecta pessoas

Criado em abril de 2025, o Clube do Caos também aposta na leitura como ferramenta de aproximação. O grupo reúne 22 participantes de diferentes profissões e faixas etárias e promove encontros mensais para discutir obras de gêneros variados.

A idealizadora, Gilvana Mattos, explica que o nome faz referência às transformações provocadas pelas leituras e às diferentes interpretações construídas pelos participantes.

— Cada encontro nos permite enxergar uma mesma história sob diferentes perspectivas. É um momento de desacelerar e sair da rotina — explica.

Literatura como espaço de representatividade

A leitura também tem sido utilizada como instrumento de acolhimento e visibilidade. Criado pelo coletivo Orgulho em Passo Fundo, o clube Leitura Desempoeirada promove debates sobre obras produzidas e protagonizadas por pessoas LGBTQIA+.

Os encontros acontecem a cada dois meses e também contam com saraus e atividades culturais. O grupo de WhatsApp já reúne cerca de 50 integrantes.

— Acreditamos no poder transformador da leitura e entendemos que divulgar essas obras é uma forma de ampliar a compreensão sobre nossas vivências — afirma a assistente social Marina dos Santos.

Literatura e saúde no mesmo debate

"Literatura serve para muitas coisas. Serve para informar, serve para divertir — e serve também para curar ou, ao menos, para minorar o sofrimento das pessoas", assim descreve o escritor e médico gaúcho Moacyr Scliar, falecido em 2011.

As mais de 80 obras publicadas ao longo de sua vida motivaram a criação do "Clube de Leituras e Podcast sobre Moacyr Scliar", em 2025, na Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) - Campus Passo Fundo, em parceria com a Academia Passo-Fundense de Letras.

Em 2026, o clube ampliou o escopo de leituras, incluindo obras que abordam temas ligados à saúde, como o "O Exercício da Incerteza", de Dráuzio Varella, atualizando o nome para "Clube de Leituras e Podcast sobre Escritores(as) pela Saúde - (CLEPES)".

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Além dos encontros, os participantes produzem o quadro Literacura, dentro do podcast Diga Saúde PF.

— O nosso objetivo era estimular a leitura da obra de Moacyr Scliar, reconhecendo seu valor para a saúde pública e para a literatura. A iniciativa também promove a valorização da obra deste autor — explica a coordenadora do projeto, a professora Helena de Moraes Fernandes.

A iniciativa também integra a Jornada Nacional de Literatura, movimento permanente de incentivo à leitura desenvolvido em Passo Fundo.