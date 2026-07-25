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No Dia do Escritor, clubes de leitura mostram força da literatura em Passo Fundo

Além dos livros, grupos promovem debates, amizades e trocas de experiências entre participantes

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Bruna Scheifler

Repórter

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