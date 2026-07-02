"Não é a primeira vez que acontece": temporal provoca alagamentos e estragos em municípios do norte do RS

A intensa chuva registrada no norte do Rio Grande do Sul desde a manhã de quarta-feira (1º) provocou danos em diversos municípios. Até a manhã desta quinta-feira (2), ao menos 12 cidades da região reportaram transtornos.

Em algumas cidades, houve alagamentos e a água invadiu residências. Também há relatos de casas destelhadas e queda de granizo em municípios da Região Norte, que está sob alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com indicação de "grande perigo", para acumulado de chuva, com possibilidade de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. O comunicado é válido até as 10h.

A casa de Nelci Neumeister, 61 anos, foi alagada pela chuva em Paulo Bento, durante a tarde de quarta-feira.

De acordo com sua filha, Catiane Neumeister, 40 anos, móveis foram danificados pelo acúmulo de água:

— Estamos tristes, desanimados. Não é a primeira vez que acontece, mas dessa vez foi pior porque entrou nos móveis, no motor de freezer, na máquina de lavar — lamentou Catiane.

A residência fica no centro do município. De acordo com a Defesa Civil municipal, palhas de lavoura tamparam a boca de lobo, o que causou a inundação. Apesar do estrago, ninguém ficou ferido.

Chuva na região

Diante da instabilidade, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul mantém alerta ativo para a possibilidade de chuvas intensas e temporais nas regiões Norte e Noroeste nesta quinta-feira.

Na Fronteira Oeste, o Rio Uruguai ultrapassou a cota de inundação em São Borja durante a madrugada de quinta-feira. O nível da água chegou a 9m02cm por volta das 5h45min, mas baixou um centímetro na hora seguinte, segundo dados do Serviço Geológico do Brasil (SGB). A marca limite é de 9m.

Em Aratiba, na Região Norte, e Três Passos, no Noroeste, houve queda de graniza no fim da tarde de quarta-feira. Nenhuma das duas localidades reportou danos materiais.

Barão de Cotegipe

Em Barão de Cotegipe, o Rio Jupirangaba, que corta a área central, transbordou após a cidade registrar acumulado de cerca de 150 milímetros de precipitação ao longo da quarta-feira, conforme dados divulgados pela prefeitura.

Diante da elevação do nível do rio, o Corpo de Bombeiros isolou e bloqueou por segurança diversas ruas que ficaram totalmente alagadas. Não há registro de residências alagadas.

Barracão

BR-470 ficou bloqueada por cerca de três horas. Polícia Rodoviária Federal (PRF) / Divulgação

Em Barracão, na divisa com São José do Ouro, a comunidade de Eucaliptos reportou danos em ao menos duas residências.

Uma barreira às margens da BR-470 desabou e causou bloqueio total no trecho do km 3 da rodovia na noite de quarta-feira. A via foi liberada por volta das 23h15min, cerca de três horas depois do incidente, após trabalhos do Corpo de Bombeiros Voluntários e da Polícia Rodoviária Federal. Ninguém ficou ferido.

Centenário

Conforme a Defesa Civil, a chuva intensa no fim da noite de quarta-feira causou alagamento de ao menos uma residência em Centenário. A água também obstruiu estradas do interior do município e bueiros. Apesar disso, nenhum morador precisou sair de casa.

Charrua

Parte do Rio Ligeiro transbordou, alagou trechos do município e bloqueou o acesso à Linha Viecelli, na zona rural. A água encobriu a estrada e impediu a passagem de veículos.

Também há relatos de vias bloqueadas na localidade de Linha Perondi. A prefeitura orienta os moradores e motoristas a evitarem o trecho até que a situação seja normalizada.

Cerro Grande

No município, foram reportados estragos em rodovias e lavouras, com prejuízo estimado em R$ 2 milhões pela prefeitura, somando danos contabilizados no temporal de domingo (28) e desta quarta.

Além disso, a água que abastece o município foi contaminada durante as enxurradas. A prefeitura realiza a distribuição de galões de água mineral para a população. A cidade deve decretar situação de emergência nesta quinta-feira.

Erechim

A cidade registrou queda de granizo durante a tarde de quarta-feira. Já durante a noite, a intensa chuva provocou alagamentos em áreas urbanas e destelhamentos de algumas residências, de acordo com a Defesa Civil.

Jacutinga

Em Jacutinga, o Corpo de Bombeiros atendeu a uma ocorrência de garagem alagada, mas o caso foi classificado como isolado e não houve novos registros na cidade.

Sananduva

Outro município impactado no norte foi Sananduva, que registrou 65 milímetros de chuva ao longo da quarta-feira O volume provocou a elevação de rios e arroios durante a tarde, gerando estragos em bueiros na área urbana e bloqueios parciais em estradas do interior devido ao acúmulo de água sobre a pista.

Além disso, a cheia do arroio Sananduva deixou uma família ilhada em residência durante a tarde, sem condições de passagem. Apesar dos alagamentos, não há relatos de danos mais graves ou de pessoas desabrigadas.

Santo Expedito do Sul

Em Santo Expedito do Sul, as aulas matutinas de quinta-feira (2) da rede municipal foram canceladas em decorrência das fortes chuvas. A medida foi adotada de forma preventiva pela prefeitura diante das condições das estradas.

São José do Ouro

Durante a manhã de quarta-feira, também foram registrados estragos no interior de São José do Ouro. As localidades mais atingidas foram Cerro Azul e Linha Tanque.

De acordo com os Bombeiros Voluntários do município, houve registro de destelhamentos, queda de árvores e danos em estruturas. Um silo de uma cooperativa foi destruído pela força da tempestade.

Duas famílias do interior do município foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para a casa de familiares devido ao avanço da água durante a noite.

Até o momento, os bombeiros receberam oito pedidos de lona para atendimento de moradores que tiveram as residências destelhadas. Equipes seguem levantando os danos causados pelo temporal nas comunidades atingidas.

Pinheirinho do Vale

De acordo com o vice-prefeito, Ulisser Britz, choveu cerca de 100 milímetros na cidade por volta das 10h de quarta-feira. Com a intensidade do temporal, a água invadiu prédios de diversos órgãos públicos do município.