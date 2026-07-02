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"Não é a primeira vez que acontece": temporal provoca alagamentos e estragos em municípios do norte do RS

Ao menos 12 cidades da região reportaram transtornos em razão da intensa chuva registrada na quarta-feira

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