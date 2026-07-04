Muro de vidro vira galeria a céu aberto e mostra obras de artista em Passo Fundo 

Iniciativa faz com que as obras estejam a céu aberto. Jean Pimentel / Agencia RBS

Um muro de vidro no bairro Vergueiro, em Passo Fundo, no norte do Estado, chama a atenção de quem circula pela região. As imagens exibidas no local formam uma galeria diferente das tradicionais, sem a necessidade de entrar em um museu. As obras são um trabalho da artista plástica passo-fundense Nadja Rossato.

O espaço não foi pensado inicialmente como ponto de exposição. A intervenção surgiu a partir de uma necessidade: evitar que pássaros colidissem contra o vidro da residência. A proposta partiu da filha da artista, Clarissa Rossato, que sugeriu o uso das imagens no local.

— Fizemos isso pela primeira vez há quase cinco anos com obras em acrílico sobre tela e aquarela. Depois selecionamos novas imagens. A iniciativa ajudou os pássaros e mostrou a arte para quem passa pela rua — afirma.

A aplicação das imagens alterou o uso do espaço. Além de reduzir os impactos dos animais contra o vidro, as obras passaram a chamar a atenção de pedestres e embelezar o trecho da via.

Produção começa no ateliê

Produção começa dentro de casa. Jean Pimentel / Agencia RBS

As imagens expostas no muro são resultado de um processo cuidadoso. Tudo começa dentro da casa, no ateliê da artista: as obras são feitas inicialmente em papel, com técnicas como aquarela. Em seguida, passam por registro fotográfico em alta resolução e são ampliadas para aplicação no vidro.

A produção envolve diferentes técnicas. Ao longo da trajetória, a artista trabalhou com pintura, cerâmica, gravura e aquarela. O vínculo com a arte começou ainda na infância.

— Eu desenhava desde pequena. Quando comecei na escola, focava nisso o tempo todo — relata.

Trabalhos já circularam fora do país

As obras da artista já chegaram a exposições em outros países. Parte da produção foi apresentada em espaço ligado à embaixada do Brasil em Londres, na Inglaterra.

Os trabalhos também tiveram presença no cinema. Um dos quadros integrou o filme “Segredos”, de 2024, dirigido por Emiliano Ruschel.

Outro episódio da trajetória ocorreu em 2023, quando duas obras serviram como referência para a criação de um vestido usado pela atriz Priscila Vaz em evento durante o Festival de Cannes, na França.

— As pessoas acompanham essa trajetória. Muitos passam pela frente da casa há anos e percebem as mudanças — afirma Nadja.

Espaço desperta interesse de quem circula pela região

As obras chama a atenção de quem passa pelo local. Jean Pimentel / Agencia RBS

A exposição no muro alterou a relação da casa com a rua. O local se tornou um ponto de observação para quem passa diariamente pelo bairro. Estudantes relatam que o contato com as obras ocorre de forma espontânea, durante o trajeto.

— A gente sempre passa por aqui e observa as imagens. Isso chama atenção — afirma o estudante Enzo Serraglio.