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Muro de vidro vira galeria a céu aberto e mostra obras de artista em Passo Fundo 

Trabalhos integram percurso que inclui parceria com atriz e presença em eventos internacionais 

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Tatiana Tramontina

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