Municípios do noroeste gaúcho reforçam prevenção após alerta de temporais; Passo Fundo monitora áreas de risco

Chuva pode variar entre 200 e 400 milímetros no Estado. Fabiano Baroni / Arquivo Pessoal

Os alertas para chuva intensa nos próximos dias mobilizaram prefeituras e órgãos de Defesa Civil em diferentes regiões do Estado. A previsão indica os maiores volumes, inicialmente, para a Região Sul, Campanha e parte do noroeste também.

Diante das previsões, coordenadorias regionais de Defesa Civil reforçaram o monitoramento e alinharam estratégias com os municípios.

Na área da 5ª Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil (CREPDEC), sediada em Santo Ângelo e responsável por 77 municípios, reuniões foram realizadas para atualizar as equipes sobre os riscos previstos.

— Fizemos reunião para repassar os detalhes do aviso hidrometeorológico. Nossa região ainda não concentra os maiores riscos, mas municípios como Garruchos, Santo Antônio das Missões e São Luiz Gonzaga já estão em uma faixa de atenção maior — afirma o coordenador regional, major Silvano Oliveira Rodrigues.

A principal preocupação, segundo ele, é com os ventos previstos até a noite de sexta-feira (17). A previsão indica rajadas entre 70 e 90 quilômetros por hora, o que exige atenção.

— Seguimos monitorando a situação e mantendo contato permanente com os municípios para qualquer necessidade de resposta — completa.

Conforme a Climatempo, o acumulado de chuva pode variar entre 200 e 400 milímetros no Estado até o dia 26. O volume é superior à média histórica de julho, que varia entre 80 e 180 milímetros. Em Passo Fundo, a chuva deve ganhar força a partir de segunda-feira (20).

Passo Fundo intensifica ações preventivas

Ações de desassoreamento dos rios foram feitas em Passo Fundo. Vagner Apolo Duarte/SEPLAN PMPF / Divulgação

Em Passo Fundo, a prefeitura iniciou nesta semana a limpeza e o desassoreamento de rios, córregos e sangas em 16 pontos mapeados pela Defesa Civil. As intervenções ocorrem em áreas como Vila Luíza, Nenê Graeff, Victor Issler e Entre Rios, bairros que já registraram alagamentos em anos anteriores.

Segundo o coordenador municipal da Defesa Civil, Fernando Carlos Bicca, não há necessidade, por enquanto, de medidas extras junto à população.

— Estamos trabalhando na região da Entre Rios com operações de desassoreamento. Neste momento, não há orientação específica aos moradores porque a previsão para Passo Fundo até o fim de semana é de volumes dentro da normalidade. Seguimos atentos às atualizações e emitiremos avisos, se necessário — explica.

Bicca destaca que, caso ocorram alagamentos nas áreas historicamente afetadas, a Defesa Civil fará a retirada de moradores e de bens materiais. A Secretaria de Cidadania e Assistência Social (Semcas), também disponibilizará abrigo para famílias que precisarem deixar suas casas.

O município mantém o mapeamento das áreas de risco e orienta, por meio das lideranças comunitárias, que moradores de locais mais suscetíveis deixem suas residências preventivamente, caso a situação evolua para risco de inundação.

Defesa Civil reforça medidas preventivas

A Defesa Civil estadual realizou transmissão ao vivo na quinta-feira (16), onde o o meteorologista Bruno Ribeiro destacou que a atuação de um vento norte intenso deve aumentar as condições para ocorrência de rajadas expressivas ao longo do período.

Diante da previsão, o órgão orienta que a população acompanhe os alertas meteorológicos e adote medidas preventivas para reduzir riscos.

Entre as recomendações estão permanecer em locais seguros durante os temporais e garantir abrigo adequado para animais domésticos.

Em caso de vento forte ou tempestade, a orientação é procurar estruturas resistentes e evitar permanecer em áreas abertas.