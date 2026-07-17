MP planeja operação para coibir baderna na véspera da Procissão de São Cristóvão em Passo Fundo

Procissão acontece no fim de julho. Rebecca Mistura / Agencia RBS

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) fará, pela primeira vez, uma operação para fiscalizar a concentração de pessoas e veículos na noite que antecede a Procissão de São Cristóvão, em Passo Fundo.

A ação foi definida em reunião realizada na manhã de quinta-feira (17), na Câmara de Vereadores, com orientações para moradores e membros da paróquia.

Segundo o MP, a medida foi adotada após reclamações de moradores sobre situações registradas na noite anterior ao evento. Para garantir lugar na fila da procissão, muitas pessoas chegam com antecedência e permanecem nas ruas durante a madrugada.

— É a primeira operação que ocorre nessa concentração pré-procissão de São Cristóvão. Ela cresceu de uma forma que prejudica demais os moradores do bairro Boqueirão e das proximidades — afirmou o promotor de Justiça, Paulo Cirne.

Entre os problemas relatados estão churrascos em via pública, consumo de bebidas alcoólicas, uso de caixas de som, mesas instaladas nas calçadas e veículos estacionados em garagens durante toda a noite.

— Muitos moradores não conseguem entrar nas suas garagens. As pessoas estacionam seus veículos e permanecem na fila para a procissão do dia seguinte. Isso gera uma série de ilegalidades que serão coibidas — disse Cirne.

O Ministério Público ressalta que a fiscalização não interfere na realização da celebração religiosa. A iniciativa busca apenas orientar a população e preservar a ordem pública na véspera do evento. A ação é promovida pelo MP e vai contar com o apoio de vários setores da Brigada Militar, e Prefeitura de Passo Fundo.