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MP planeja operação para coibir baderna na véspera da Procissão de São Cristóvão em Passo Fundo

Fiscalização inédita será realizada na véspera da procissão após denúncias de perturbação e ocupação irregular em Passo Fundo

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Tatiana Tramontina

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