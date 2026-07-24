Morre ex-prefeito de Carazinho e um dos idealizadores da Seara da Canção, Aylton Magalhães

Aylton morreu na manhã desta sexta-feira (24). Associação Seara / Divulgação

O ex-prefeito de Carazinho e um dos idealizadores da Seara da Canção Gaúcha, Aylton de Jesus Martins de Magalhães, morreu na manhã desta sexta-feira (24), aos 83 anos. Aylton governou o município durante dois mandatos, entre 1997 e 2000 e entre 2009 e 2012.

Em razão da morte, as bandeiras em frente ao Centro Administrativo foram hasteadas a meio-mastro. A prefeitura vai decretar luto oficial de três dias no município.

Além da trajetória política, Aylton deixou um legado na cultura gaúcha. À frente do programa Raízes do Sul, na Rádio Carazinho, ajudou a desenvolver a ideia de criar um festival de música nativista na cidade e realizar a primeira edição da Seara da Canção Gaúcha, em 1981.

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Foi o primeiro presidente da Associação Seara de Arte e Cultura Gaúcha — entidade responsável por manter o evento — e comandou diversas edições da Seara ao longo das décadas de 1980 e 1990.

O velório ocorre nesta sexta, na Capela A da Funerária Adam, em Carazinho. O sepultamento está marcado para as 15h, em Palmeira das Missões, cidade natal de Aylton.