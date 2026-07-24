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Morre ex-prefeito de Carazinho e um dos idealizadores da Seara da Canção, Aylton Magalhães

Aylton governou o município durante dois mandatos, entre 1997 e 2000 e entre 2009 e 2012

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Alessandra Hoppen

Repórter

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