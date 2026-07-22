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Morre Eduardo Mattevi, fundador e primeiro presidente do Sinduscon de Passo Fundo

Primeiro presidente do Sinduscon, Eduardo teve atuação marcante no desenvolvimento empresarial de Passo Fundo. A da morte causa não foi confirmada

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Bruna Scheifler

Repórter

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