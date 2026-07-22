Morre Eduardo Mattevi, fundador e primeiro presidente do Sinduscon de Passo Fundo

Sinduscon / Divulgação

Morreu nesta quarta-feira (22), aos 78 anos, o empresário Eduardo Mattevi, fundador e primeiro presidente do Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Passo Fundo e Região (Sinduscon).

Reconhecido pela atuação no fortalecimento da construção civil no norte do Estado, Eduardo estava internado no Hospital de Clínicas de Passo Fundo (HCPF).

A morte foi confirmada pelo Sinduscon. A causa da morte não foi divulgada.

Natural de Erechim, mudou-se ainda jovem para Passo Fundo, cidade onde construiu sua trajetória empresarial e passou a atuar diretamente no desenvolvimento do setor da construção civil.

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Eduardo foi o idealizador e fundador do Sinduscon, entidade criada em novembro de 1981 para representar as indústrias da construção e do mobiliário da região.

Ao longo das últimas décadas, participou da consolidação da entidade e do fortalecimento institucional do setor em Passo Fundo e municípios vizinhos.

Em nota, o Sinduscon destacou a contribuição do empresário para a organização da construção civil regional. Confira abaixo.

"É com profundo pesar que o SINDUSCON Passo Fundo e Região comunica o falecimento de Eduardo Mattevi, idealizador, fundador e primeiro presidente da entidade.

Visionário e comprometido com o fortalecimento da construção civil, Eduardo Mattevi foi um dos grandes responsáveis pela organização e representatividade do setor em Passo Fundo e região.

Sua liderança, dedicação e espírito associativista foram determinantes para a criação e consolidação do Sindicato, que ao longo das décadas se tornou referência na defesa dos interesses da indústria da construção civil, na qualificação profissional e no desenvolvimento regional.

Seu legado permanece presente em cada conquista da entidade e na história construída ao lado de empresários, profissionais e parceiros que ajudaram a transformar o setor.

Como forma de reconhecimento pelos inúmeros serviços prestados à categoria, a nova sede administrativa do sinduscon Passo Fundo e Região, inaugurada em julho/2024, recebeu o nome de Edifício Eduardo Mattevi, uma homenagem permanente à sua visão, liderança e contribuição para o crescimento da construção civil regional.

Neste momento de tristeza, a diretoria, colaboradores e associados do SINDUSCON Passo Fundo e Região manifestam sua solidariedade aos familiares e amigos, agradecendo pela vida e pelo legado de um homem que dedicou parte significativa de sua trajetória ao fortalecimento da entidade e ao desenvolvimento de toda a região."

Homenagem em vida

Em julho de 2024, durante a inauguração da nova sede administrativa do Sinduscon, o empresário recebeu uma homenagem. O prédio passou a levar o nome de Eduardo em reconhecimento à sua trajetória e participação na criação da entidade.

Despedida

O velório será realizado nesta quarta-feira, a partir das 19h, no Cemitério Memorial Vera Cruz, em Passo Fundo.