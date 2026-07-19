Geral

Problema recorrente
Notícia

Moradores de Barão de Cotegipe convivem com alagamentos recorrentes; melhorias devem acontecer somente em setembro 

Moradores relatam prejuízos com a entrada de água em casas e estabelecimentos comerciais 

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Emerson Carniel

Repórter

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS