Migrantes venezuelanos do norte gaúcho arrecadam 10 toneladas de donativos para vítimas de terremotos na Venezuela

Migrantes venezuelanos que vivem no norte do Estado encerraram a campanha de arrecadação de donativos para auxiliar as vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela.
A campanha iniciou no dia 28 de junho, quatro dias após o terremoto. Ao todo, mais de 10 toneladas de alimentos, produtos de higiene, medicamentos e materiais da área da saúde foram reunidas por meio da mobilização coordenada pela Venebras (Associação de Venezuelanos em Passo Fundo) e pela Redeven.
Na noite desta quarta-feira (8), os últimos donativos arrecadados foram encaminhados de Passo Fundo para Canoas. De lá, a carga seguirá para Curitiba e, posteriormente, será enviada à Venezuela para distribuição às famílias atingidas pelos desastres.
Segundo a presidente da Venebras, Luisana Gonzalez, a mobilização reuniu moradores de diversos municípios do norte gaúcho. Participaram da campanha Passo Fundo, Carazinho, Sarandi, Panambi, Chapada, Não-Me-Toque, Marau, Erechim, Tapejara e David Canabarro.
Passo Fundo foi o município responsável por centralizar a operação logística. As doações recebidas passaram por triagem, separação, embalagem e identificação antes do envio pela transportadora Style Business até Canoas.
— Somos profundamente gratos à equipe da transportadora pelo apoio solidário prestado ao povo venezuelano. Esse auxílio foi essencial para que conseguíssemos levar esperança às famílias atingidas — afirmou Luisana.
A campanha foi lançada após dois fortes terremotos atingirem a Venezuela, que deixaram milhares de mortos, desaparecidos e milhões de pessoas afetadas. Com o envio dos últimos donativos, a Venebras e a Redeven informaram o encerramento da campanha de arrecadação.