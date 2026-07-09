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Migrantes venezuelanos do norte gaúcho arrecadam 10 toneladas de donativos para vítimas de terremotos na Venezuela

Mobilização reuniu moradores de Passo Fundo, Carazinho, Sarandi, Panambi, Chapada, Não-Me-Toque, Marau, Erechim, Tapejara e David Canabarro

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Alessandra Hoppen

Repórter

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