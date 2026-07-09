Migrantes venezuelanos do norte gaúcho arrecadam 10 toneladas de donativos para vítimas de terremotos na Venezuela

Campanha de arrecadação durou 11 dias. Luisana Gonçales / Arquivo pessoal

Migrantes venezuelanos que vivem no norte do Estado encerraram a campanha de arrecadação de donativos para auxiliar as vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela.

A campanha iniciou no dia 28 de junho, quatro dias após o terremoto. Ao todo, mais de 10 toneladas de alimentos, produtos de higiene, medicamentos e materiais da área da saúde foram reunidas por meio da mobilização coordenada pela Venebras (Associação de Venezuelanos em Passo Fundo) e pela Redeven.

Na noite desta quarta-feira (8), os últimos donativos arrecadados foram encaminhados de Passo Fundo para Canoas. De lá, a carga seguirá para Curitiba e, posteriormente, será enviada à Venezuela para distribuição às famílias atingidas pelos desastres.

Leia Mais Ex-prefeito de Espumoso é condenado a mais de 16 anos de prisão por fraudes em contrato de coleta de lixo

Segundo a presidente da Venebras, Luisana Gonzalez, a mobilização reuniu moradores de diversos municípios do norte gaúcho. Participaram da campanha Passo Fundo, Carazinho, Sarandi, Panambi, Chapada, Não-Me-Toque, Marau, Erechim, Tapejara e David Canabarro.

Passo Fundo foi o município responsável por centralizar a operação logística. As doações recebidas passaram por triagem, separação, embalagem e identificação antes do envio pela transportadora Style Business até Canoas.

— Somos profundamente gratos à equipe da transportadora pelo apoio solidário prestado ao povo venezuelano. Esse auxílio foi essencial para que conseguíssemos levar esperança às famílias atingidas — afirmou Luisana.