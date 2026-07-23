Marau decreta situação de emergência após chuva deixar famílias desalojadas e causar prejuízos

A prefeitura de Marau, no noroeste do Estado, decretou situação de emergência após os estragos provocados pelas fortes chuvas dos últimos dias. O decreto, assinado no fim da tarde de quarta-feira (22), tem validade de 180 dias e busca assistência às famílias atingidas e recuperação das áreas afetadas.

Conforme a prefeitura, foram registrados mais de 219 milímetros de chuva em 72 horas. O temporal provocou enxurradas, alagamentos e danos em diferentes pontos da cidade. Ao todo, quatro famílias — somando 12 pessoas — ficaram desalojadas.

Os reflexos também atingiram a educação. As aulas foram suspensas em quatro escolas da rede estadual e em uma instituição de ensino superior, afetando cerca de 3 mil estudantes.

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Com o decreto, o município poderá solicitar reconstrução das áreas atingidas, além de convocar voluntários e promover campanhas de arrecadação para auxiliar as famílias afetadas.

A medida também permite a dispensa de licitação para a contratação de bens e serviços necessários ao atendimento da emergência e autoriza ações imediatas da Defesa Civil, como evacuação de áreas de risco, quando necessário.