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Marau decreta situação de emergência após chuva deixar famílias desalojadas e causar prejuízos

Temporal provocou enxurradas, alagamentos e danos em diferentes pontos da cidade. Ao todo, quatro famílias — somando 12 pessoas — ficaram desalojadas

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Alessandra Hoppen

Repórter

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