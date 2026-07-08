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Notícia

Mais de 2 toneladas de alimentos impróprios são apreendidas em três mercados e um açougue de Constantina

Fiscais encontraram carne sem procedência, produtos vencidos, falhas no armazenamento e na temperatura dos alimentos, além de fracionamento inadequado

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