Mais de 2 toneladas de alimentos impróprios são apreendidas em três mercados e um açougue de Constantina

Mais de 2 toneladas de produtos impróprios para consumo foram apreendidas durante uma fiscalização realizada na terça-feira (7) em Constantina, no norte do Estado. A operação vistoriou três mercados e um açougue e todos os estabelecimentos foram autuados.

Durante a ação, os fiscais encontraram carne sem procedência, produtos vencidos, falhas no armazenamento e na temperatura dos alimentos, além de fracionamento inadequado. Em um dos mercados, uma câmara fria foi interditada devido às más condições de higiene.

Entre os itens apreendidos estavam carnes, pescados, embutidos, ovos, leite, iogurtes, conservas, alimentos congelados, salgados de padaria e pizzas. Também foram recolhidos produtos coloniais, como cachaça, aipim, vinho e queijo, além de unidades de álcool cuja venda é proibida em supermercados.

A fiscalização ainda encontrou envoltórios para embutidos vencidos há quatro anos e temperos com validade expirada há mais de dois anos. Após avaliação veterinária, parte da carne apreendida foi destinada ao Zoológico de Passo Fundo.