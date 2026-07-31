Lideranças destacam chegada da Rádio Gaúcha como marco para o desenvolvimento de Passo Fundo 

O lançamento da programação local da Rádio Gaúcha Passo Fundo foi celebrado nesta quinta-feira (30) na sede do Grupo RBS, no norte do Estado. Parceiros de mercado e autoridades participaram da confraternização que marca um novo capítulo para o radiojornalismo regional.

— O nosso propósito maior é sermos prestadores de serviços à comunidade. A Rádio Gaúcha vem para contribuir com essa missão. Nesse sentido, é um privilégio fazemos parte do desenvolvimento de Passo Fundo, que hoje se destaca no cenário estadual. Nós somos daqui, meu pai, Maurício Sirotsky Sobrinho (fundador do Grupo RBS), deu seus primeiros passos na comunicação em Passo Fundo. Então este é um novo capítulo que só acontece pelo espírito de convergência, união e colaboração que encontramos aqui — disse o publisher e presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS, Nelson Sirotsky.

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A chegada da Rádio Gaúcha em Passo Fundo contempla um antigo apelo da população e das lideranças regionais, que consideram a rádio um importante veículo de comunicação para repercutir o desenvolvimento e as demandas do município e região.

— Nós sentíamos falta da Rádio Gaúcha aqui em Passo Fundo, hoje a nossa região representa o segundo maior PIB do Rio Grande do Sul. Então a Rádio Gaúcha Passo Fundo poderá ecoar para toda a região norte, para o Estado e para o Brasil as notícias de Passo Fundo através de grandes canais de comunicação — afirma Volnei Ceolin, vice-prefeito de Passo Fundo.

A prefeita de Marau, Naura Bordignon, reforça a expectativa de potencializar as notícias regionais em um espaço já tradicional na comunicação gaúcha.

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— Nossa região é muito forte em termos econômicos e de indicadores sociais, mas também é uma região que clama muito por infraestrutura. Nesse sentido, eu tenho certeza de que a chegada de um órgão de comunicação com tanta credibilidade, como a Rádio Gaúcha, será muito importante para dar voz às nossas lideranças e às comunidades — destacou a prefeita.

A Rádio Gaúcha se junta às operações da RBS TV e de GZH Passo Fundo, por meio da redação integrada, desenvolvendo conteúdos para TV, rádio e digital. Para o presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, Luizinho Valendorf, o rádio se destaca como um meio de comunicação ágil e acessível para toda a comunidade.

— A chegada da Rádio Gaúcha vai ampliar o acesso da nossa população a informações transparentes. Então, para Passo Fundo é motivo de orgulho e de satisfação ter a Rádio Gaúcha em nossa comunidade.

Nesse sentido, a Gaúcha estará à disposição da população de Passo Fundo, comunicando serviços e informações relevantes para a cidadania, como destaca o juiz titular da 4º Vara Cível da Comarca de Passo Fundo, Luís Clóvis Machado da Rocha Jr:

— Esta novidade irá nos ajudar a combater à desinformação e manter a população atualizada sobre os principais fatos e notícias do Estado e do mundo. A rádio permite que o cidadão tenha informação instantaneamente, sempre verificada com o auxílio de profissionais, o que ajuda as pessoas a compreenderem o que está acontecendo de uma maneira racional, esclarecida e com a veracidade das fontes.

Setor empresarial

O setor empresarial de Passo Fundo e região também participou da celebração de lançamento da programação local da Rádio Gaúcha. Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Passo Fundo (CDL), Agadir Jorge Stramari, a iniciativa trará maior visibilidade para os negócios desenvolvidos na região Norte.

— Passo Fundo vive um momento único com todos os setores registrando um crescimento muito grande. Então a vinda da Rádio Gaúcha para Passo Fundo vai nos proporcionar mais um canal para mostrarmos Passo Fundo para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, destacando principalmente a união das entidades e de todos os setores para o crescimento da cidade — pondera Stramari.

Pedro Henrique Brair, presidente da Rede de Farmácias São João, reforça que o rádio tem um papel importante em termos de credibilidade.

— Nós somos muito gratos por contar com a RBS em Passo Fundo porque isso amplifica as demandas regionais. A Rádio Gaúcha é um veículo de comunicação de massa que tem respeitabilidade e é uma fonte de informações fantástica, o que será muito importante para toda a região — diz Brair.

Programação

A Rádio Gaúcha Passo Fundo foi lançada pelo Grupo RBS no fim de maio. Na manhã desta quinta-feira, estrearam três programas diários produzidos pela equipe de Gaúcha Passo Fundo.

Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição, já consolidados na grade estadual, ganharam versões locais para levar aos ouvintes as principais notícias da região, como previsão do tempo e informações do trânsito. O Gaúcha Hoje é apresentado por Ricardo Bolson, das 7h às 8h, de segunda a sábado. Sob o comando de Rebecca Mistura, o Chamada Geral 1ª Edição vai ao ar das 11h às 12h, de segunda a sexta.