Justiça suspende concurso público em Tucunduva por suspeita de fraude da banca organizadora

A Justiça do Rio Grande do Sul determinou, na segunda-feira (27), a suspensão imediata do Concurso Público nº 01/2026 do município de Tucunduva, no noroeste do Estado. A seleção oferecia vagas para o cadastro reserva do quadro geral de servidores municipais.

A decisão liminar, proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo promotor de Justiça Ronaldo Adriano de Almeida Arbo, paralisa todas as etapas das provas que estavam previstas para agosto.

A medida cautelar decorre de ação movida pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), que apontou irregularidades na contratação do Instituto Brasileiro de Carreiras Públicas e Desenvolvimento Institucional (Instituto Legalle), banca organizadora do processo seletivo.

Leia Mais Vai viajar durante as eleições? Pedido de voto em trânsito já está disponível para moradores de Passo Fundo

Investigação de fraude

Segundo o MPRS, o Instituto Legalle já estava submetido à pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública no momento em que firmou o contrato com o município.

A proibição ocorre diante dos desdobramentos da Operação Ilegalle, coordenada pelo GAECO/MPRS, que apura suspeitas de fraude na gestão de inscrições de concurso organizado pela mesma banca em outro município gaúcho.

Na decisão, a Justiça destacou que o concurso já estava em andamento, com inscrições encerradas e provas marcadas para agosto. Para o juiz, dar continuidade ao processo causaria prejuízos ainda maiores aos candidatos e aos cofres públicos, caso a anulação do contrato seja confirmada no futuro.

Pronunciamento

Em vídeo publicado nas redes sociais oficiais do município, o prefeito Jonas Fernando ressaltou que empresa é investigada por fraude em outro município:

"É importante informar que todo o processo de contratação de uma empresa passa pelos processos necessários e a empresa em questão apresentou toda a documentação necessária para que fosse contratada. É importante dizer também que o problema que ocorre com a suspensão aqui não vem diretamente ao caso de Tucunduva, e sim outro município que teve algum problema com a empresa em questão, na qual o Ministério Público está investigando. Nós queremos informar a todos que o nosso jurídico está a par do caso e nós vamos trabalhar para que todo o trabalho seja feito com transparência."