Justiça suspende concurso público em Tucunduva por suspeita de fraude da banca organizadora

A Justiça do Rio Grande do Sul determinou, na segunda-feira (27), a suspensão imediata do Concurso Público nº 01/2026 do município de Tucunduva, no noroeste do Estado. A seleção oferecia vagas para o cadastro reserva do quadro geral de servidores municipais.
A decisão liminar, proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo promotor de Justiça Ronaldo Adriano de Almeida Arbo, paralisa todas as etapas das provas que estavam previstas para agosto.
A medida cautelar decorre de ação movida pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), que apontou irregularidades na contratação do Instituto Brasileiro de Carreiras Públicas e Desenvolvimento Institucional (Instituto Legalle), banca organizadora do processo seletivo.
Investigação de fraude
Segundo o MPRS, o Instituto Legalle já estava submetido à pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública no momento em que firmou o contrato com o município.
A proibição ocorre diante dos desdobramentos da Operação Ilegalle, coordenada pelo GAECO/MPRS, que apura suspeitas de fraude na gestão de inscrições de concurso organizado pela mesma banca em outro município gaúcho.
Na decisão, a Justiça destacou que o concurso já estava em andamento, com inscrições encerradas e provas marcadas para agosto. Para o juiz, dar continuidade ao processo causaria prejuízos ainda maiores aos candidatos e aos cofres públicos, caso a anulação do contrato seja confirmada no futuro.
Pronunciamento
Em vídeo publicado nas redes sociais oficiais do município, o prefeito Jonas Fernando ressaltou que empresa é investigada por fraude em outro município:
"É importante informar que todo o processo de contratação de uma empresa passa pelos processos necessários e a empresa em questão apresentou toda a documentação necessária para que fosse contratada. É importante dizer também que o problema que ocorre com a suspensão aqui não vem diretamente ao caso de Tucunduva, e sim outro município que teve algum problema com a empresa em questão, na qual o Ministério Público está investigando. Nós queremos informar a todos que o nosso jurídico está a par do caso e nós vamos trabalhar para que todo o trabalho seja feito com transparência."