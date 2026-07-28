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Justiça suspende concurso público em Tucunduva por suspeita de fraude da banca organizadora

Decisão liminar foi publica na segunda-feira (27) e paralisa todas as etapas da prova 

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Heloisa Gamero

Repórter

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