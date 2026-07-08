Jovem morre esmagado em acidente de trabalho com vagão forrageiro em Lagoa Vermelha

Jovem morreu no local. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um jovem de 20 anos morreu no fim da tarde de terça-feira (8), em um acidente de trabalho na localidade de Capão do Cipó, na antiga estrada da BR-470, no interior de Lagoa Vermelha.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a vítima foi esmagada por um vagão forrageiro acoplado a um trator durante a realização de atividades no local. O jovem morreu no local.

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Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência, com apoio da Polícia Civil e do Instituto-Geral de Perícias, que realizaram os procedimentos de perícia e investigação.