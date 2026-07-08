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Jovem morre esmagado em acidente de trabalho com vagão forrageiro em Lagoa Vermelha

Vítima foi esmagada por um vagão forrageiro acoplado a um trator durante a realização de atividades no local

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Alessandra Hoppen

Repórter

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