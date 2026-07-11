Inmet emite alerta laranja para chuva com vento e granizo no norte do RS

Alerta laranja passou a valer à meia-noite. Divulgação / Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou avisos para chuva com risco de vento forte, granizo e acumulados de até 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia para o norte e noroeste do RS. O alerta laranja passou a valer à meia-noite deste sábado (11).

A chuva deve ocorrer com intensidade moderada a forte, com risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. O aviso abrange cidades na região de Passo Fundo e de Erechim, além dos municípios de Três Passos e Tenente Portela, na Região Noroeste.

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Domingo

Em função da chegada de uma massa de ar polar, o domingo (12) será ligeiramente mais frio, principalmente à noite.

Ainda há chuva, mas restrita a partes do Norte e à Metade Leste, onde ainda podem ocorrer pancadas fracas. Nas demais regiões, o sol aparece entre nuvens, e o tempo tende à estabilização.

Neste sábado, a temperatura fica entre 13ºC a 18ºC. Já no domingo, a mínima prevista é de 8ºC e máxima de 13ºC, com chuva.



