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Inmet emite alerta laranja para chuva com vento e granizo no norte do RS

Aviso passou a valer à meia-noite deste sábado (11). Aviso aponta possibilidade de até 60 milímetros de chuva por hora

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