Incêndio em casa deixa mulher ferida e dois cães mortos em Passo Fundo

Um incêndio atingiu uma casa de alvenaria no início da noite de segunda-feira (6), na Rua Gutenberg, no bairro Dona Eliza, em Passo Fundo, no norte do Estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 19h e no imóvel estava um casal que morava no local. A proprietária sofreu queimaduras no rosto e foi encaminhada ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Dois cães que estavam na residência morreram, possivelmente em decorrência da inalação de fumaça segundo o Corpo de Bombeiros.