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Imagem de Nossa Senhora permanece intacta após incêndio destruir parte de casa em Erechim; veja vídeo

Chamas ficaram concentradas no andar superior da casa, que foi completamente destruído

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Eduarda Wenzel

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