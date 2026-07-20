Imagem de Nossa Senhora permanece intacta após incêndio destruir parte de casa em Erechim; veja vídeo

Um incêndio atingiu uma residência de dois andares na madrugada desta segunda-feira (20), na Rua Luigi Tormen, em Erechim, no norte do Estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Erechim, as chamas se concentraram no andar superior da casa, que foi completamente destruído. As equipes conseguiram controlar o fogo antes que ele se espalhasse para o restante do imóvel.

Após o combate às chamas, uma imagem de Nossa Senhora chamou a atenção de moradores e bombeiros. Mesmo em meio aos danos causados pelo incêndio, o objeto permaneceu intacto.

Objeto foi encontrado após incêndio. Corpo de Bombeiros / Divulgação