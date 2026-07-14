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Homem morre após ser puxado por moedor de cana em Redentora 

Gian Mario Ballin, 27 anos, faleceu nesta terça-feira (14). Roupa da vítima prendeu em máquina 

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Bruna Scheifler

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Heloisa Gamero

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