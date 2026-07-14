Homem morre após ser puxado por moedor de cana em Redentora 

Um homem morreu, na tarde desta terça-feira (14), após ser puxado por um moedor de cana no interior de Redentora, na localidade de Sítio Bombardelli, noroeste do Estado. A vítima foi identificada como Gian Mario Ballin, 27 anos.

De acordo com o delegado de Polícia responsável pelo caso, Vilmar Schaefer, o homem estava moendo cana-de-açúcar no momento em que vestimentas foram puxadas pela máquina, por volta das 15h. Ballin trabalhava com a venda de melado em sua propriedade.

Segundo a Brigada Militar, a esposa da vítima entrou em estado de choque após o acidente. Ela estava na residência do casal, próximo ao galpão, onde vítima trabalhava.