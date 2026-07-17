Homem morre após cair de poste enquanto fazia instalação de internet em Marau

Homem caiu de poste enquanto trabalhava em cabos de internet. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um homem de 39 anos morreu na manhã desta sexta-feira (17) após cair de um poste enquanto realizava a instalação de cabos de internet no centro de Marau, no norte do Estado. O acidente aconteceu por volta das 8h40min, na Rua Bento Gonçalves.

Segundo o Corpo de Bombeiros, até o momento não há confirmação sobre o que provocou a queda nem se houve descarga elétrica. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela perícia, que é aguardada para atender a ocorrência.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas o homem já estava sem vida quando o atendimento foi realizado.