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Homem morre após cair de poste enquanto fazia instalação de internet em Marau

Caso aconteceu  por volta das 8h40min, na região central da cidade. Ainda não há confirmação sobre o que provocou a queda

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Alessandra Hoppen

Repórter

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