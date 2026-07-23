Homem é condenado a mais de 27 anos por feminicídio da ex-companheira em Três Passos

Um homem de 53 anos foi condenado na quarta-feira (22) a 27 anos e quatro meses de prisão pelo feminicídio da ex-companheira, Márcia Adriane Erthal, 36 anos. Ela foi morta a facadas em 14 de julho de 2023, em Três Passos, no noroeste do Estado.
Conforme o Ministério Público (MP-RS), o crime aconteceu logo após a vítima participar de uma audiência sobre medidas protetivas concedidas em seu favor.
O réu teria aguardado Márcia no Parque do Lago Frei Ivo, trajeto que ela fazia até a residência, e a atacado com golpes de faca.
Mesmo ferida, Márcia conseguiu enviar áudio ao namorado pedindo socorro e afirmando que seria morta. A investigação apontou que uma das quatro facadas causou intensa hemorragia interna, levando a vítima à morte em poucos minutos.
O júri reconheceu que o crime foi cometido durante a vigência de medidas protetivas e agravado por motivo fútil e emboscada. O homem também foi condenado por descumprimento das medidas e preso logo após o assassinato, conforme o Ministério Público.