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Noroeste do RS
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Homem é condenado a mais de 27 anos por feminicídio da ex-companheira em Três Passos

Crime aconteceu em julho de 2023, logo após a vítima participar de uma audiência sobre medidas protetivas concedidas em seu favor

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