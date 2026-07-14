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Solidariedade
Notícia

Há quase 20 anos, projeto em Passo Fundo reutiliza caixas de leite para proteger casas do frio

Mais de 600 residências já receberam o reforço realizado pelo projeto

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Luiz Otávio Calderan

Repórter

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