Grupo RBS marca lançamento de Gaúcha Passo Fundo com evento

O Grupo RBS realizou, na noite desta quinta-feira (30), um evento para marcar o lançamento da programação local de Gaúcha Passo Fundo. O encontro reuniu parceiros de mercado e autoridades na sede da empresa em Passo Fundo. Pela manhã, os ouvintes sintonizados no dial 101.9 acompanharam a estreia das atrações apresentadas pelos novos comunicadores Rebecca Mistura e Ricardo Bolson.

A cerimônia foi conduzida pelo gerente-executivo do Grupo RBS na região Norte, Mauro Vanin, e contou com a presença de empresários, parceiros e autoridades, como o vice-prefeito de Passo Fundo, Volnei Ceolin, e o presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, Luizinho Valendorf. Na ocasião, houve o descerramento de uma placa marcando a inauguração da operação da rádio.

— Minha família tem forte ligação com Passo Fundo: meu pai, fundador da RBS, deu seus primeiros passos na comunicação aqui. Ao longo dos anos, essa relação se fortaleceu em uma parceria sólida com a comunidade e que hoje ganha um novo capítulo com Gaúcha Passo Fundo. É um privilégio fazer parte de uma região com esse espírito de união e construção de futuro e estar ainda mais presente com jornalismo profissional, próximo e responsável — destacou o publisher e presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS, Nelson Sirotsky.

A programação local de Gaúcha Passo Fundo se soma à atuação de RBS TV, GZH Passo Fundo e Atlântida na região. Ao lado de Gaúcha Serra, Gaúcha Santa Maria e Gaúcha Zona Sul, a novidade representa mais um passo no avanço da cobertura hiperlocal da RBS. Para marcar o início da operação, o programa Gaúcha Atualidade foi apresentado diretamente de Passo Fundo na quinta (30) e na sexta (31) por Andressa Xavier e Rosane de Oliveira, que também prestigiaram o evento.

— Mais do que uma nova operação, a rádio Gaúcha Passo Fundo é uma expressão do nosso propósito de estar perto das comunidades e fazer um jornalismo conectado à realidade de quem vive aqui. É também uma reafirmação da nossa confiança no potencial da região e do nosso compromisso de acompanhar suas transformações e contar suas histórias, contribuindo para um futuro ainda mais próspero — ressaltou a CEO da RBS, Patrícia Fraga, em seu discurso.

São três programas diários produzidos pela equipe de Gaúcha Passo Fundo. Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição, já consolidados na grade estadual, ganham versões locais para levar aos ouvintes as principais notícias da região, com previsão do tempo e informações do trânsito.