Geral

Solidariedade
Notícia

Grupo de jipeiros de Passo Fundo atua durante temporal e ajuda moradores a deixarem áreas alagadas

Crianças e idosos estiveram entre as pessoas resgatadas pelo Pampa Jipe Clube ao longo das últimas horas

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Bruna Scheifler

Repórter

Enviar email

Felipe Matiasso*

Repórter

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS