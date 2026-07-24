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Governo federal reconhece situação de emergência em 24 cidades do RS; maioria é no norte e noroeste

Decretos publicados nesta semana referem-se aos temporais de maio e julho

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Kassiane Michel

Repórter

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