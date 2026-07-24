Governo federal reconhece situação de emergência em 24 cidades do RS; maioria é no norte e noroeste

Eldorado do Sul é uma das cidades mais afetadas do Estado. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul tiveram situação de emergência decretada pelo governo federal nesta semana. Apesar dos temporais dos últimos dias, os decretos são referentes às chuvas que atingiram o Estado em maio e no início de julho deste ano. A medida mais recente foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (24).

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A portaria da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil lista os municípios de:

Áurea

Braga

Constantina

Dois Irmãos das Missões

Eldorado do Sul

Floriano Peixoto

Getúlio Vargas

Humaitá

Jacutinga

Ponte Preta

Porto Xavier

Redentora

Sananduva

São Valério do Sul

Três Palmeiras

Trindade do Sul

Vila Nova do Sul

Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, é uma das cidades quem mais preocupam. O município teve destelhamentos e centenas de desalojados após uma tempestade com vento e granizo no dia 11 de julho.

Outras sete cidades já haviam sido reconhecidas na última segunda-feira (20):

São Sepé

Erval Seco

Liberato Salzano

Coronel Bicaco

Cerro Grande

Novo Tiradentes

Seberi

Quando a situação de emergência é reconhecida, os municípios passam a ter acesso a recursos federais destinados à resposta e à recuperação de áreas atingidas por desastres naturais, com a dispensa de licitação para a contratação de bens e serviços.

O reconhecimento de emergência permite a que as cidades recebam ajuda financeira para medidas emergenciais, como envio de kits de assistência, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de pequenas infraestruturas.

Após a aprovação dos planos de trabalho apresentados pelos municípios, o governo federal poderá autorizar o repasse de recursos para ações de socorro, assistência às famílias afetadas e reconstrução da infraestrutura comprometida pelas chuvas.

Atualmente, o Estadp enfrenta mais um episódio de chuva intensa. São 1,8 mil pessoas fora de casa. O balanço mais recente da Defesa Civil estadual, divulgado na noite de quinta-feira (23), reúne relatos de danos em 203 municípios, com registros de alagamentos, inundações, deslizamentos, interrupção de estradas, danos em residências e retirada preventiva de moradores.