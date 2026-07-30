Giruá declara que irá protocolar situação de emergência após passagem de tornado 

Tornado passou por Giruá, Senador Salgado Filho e Sete de Setembro. Tamires Hanke / Agencia RBS

A Prefeitura de Giruá, no noroeste do Rio Grande do Sul, anunciou nesta quarta-feira (29) que irá protocolar o pedido de declaração de situação de emergência devido ao impacto do tornado registrado na terça-feira (28).

De acordo com a Defesa Civil, pelo menos 15 residências foram severamente atingidas, comprometendo praticamente toda a infraestrutura das propriedades. O tornado deixou 30 pessoas desalojadas e quatro feridas, sendo que uma pessoa continua hospitalizada.

Segundo a Prefeitura de Giruá, as localidades de Rincão do Ribeiro e Vila dos Mellos foram as mais afetadas pelo tornado. Em nota oficial, o município também afirma que segue mobilizado para garantir assistência às famílias atingidas.

Tornado no noroeste do RS

O tornado, associado a uma supercélula — tipo de tempestade que tem uma corrente ascendente giratória —, foi registrado por volta das 18h25min desta terça-feira (28). Ele passou por Giruá, Senador Salgado Filho e Sete de Setembro, causando destruição e prejuízos na área rural.

Em Sete de Setembro, de acordo com a Defesa Civil Municipal, 12 propriedades rurais foram atingidas, três residências registraram perda total e 33 pessoas foram diretamente afetadas, sendo que oito ficaram desabrigadas.

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Além disso, três estradas ficaram obstruídas e foram liberadas até o meio-dia. O município ainda registrou danos ou queda de 12 postes de energia, o que deixou 91 propriedades, com cerca de 250 pessoas, sem energia elétrica. O tornado também causou danos expressivos em estruturas rurais, lavouras, estufas e na infraestrutura pública do município.

Em Senador Salgado Filho, a Defesa Civil registrou destelhamentos e queda de árvores em diversas propriedades. O levantamento dos danos segue em andamento nos três municípios.

O que é um tornado e como se forma

Tornado é um fenômeno atmosférico extremo caracterizado por uma coluna de ar em rotação violenta que se estende da base de uma nuvem de tempestade até a superfície da Terra.

Ele se forma quando há uma combinação de fatores, como: forte instabilidade atmosférica, alta umidade, correntes de ar ascendentes intensas e mudança na direção e velocidade dos ventos em diferentes altitudes.

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Os tornados podem variar muito em tamanho e intensidade: alguns duram poucos minutos e causam danos leves, enquanto outros podem atingir velocidades superiores a 300 km/h e são capazes de provocar destruição.

— O tornado é uma coluna de ar bem concentrada em uma única tempestade e tem alguns metros só de diâmetro. O fenômeno acontece no Brasil com uma certa frequência — destaca a professora Rachel Albrecht, do curso de Meteorologia da Universidade de São Paulo (USP).

Imagine que o ar quente e úmido vindo do norte do país se choca com o ar frio e seco vindo do sul. Esse encontro cria instabilidade e correntes ascendentes poderosas. Se, além disso, os ventos mudam de direção e velocidade em diferentes alturas, a tempestade começa a girar. Esse giro pode se intensificar até formar uma coluna de ar em rotação que desce da nuvem para o solo — o tornado. É como se a atmosfera fosse uma panela de pressão: quando os ingredientes certos se combinam, há chance de tornado.