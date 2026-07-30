Gaúcha Passo Fundo estreia programação local; saiba como acompanhar

Programação começa logo cedo, às 7h com o Gaúcha Hoje. Daniel Tatsch / Especial

A Rádio Gaúcha amplia sua operação no norte do Estado e passa a ter programação produzida localmente em Passo Fundo a partir desta quinta-feira (30). A iniciativa marca a inauguração oficial da operação local da emissora na cidade e reforça a presença do Grupo RBS na região.

Transmitida pela frequência 101.9 FM, a Gaúcha Passo Fundo passará a contar com três programas jornalísticos voltados aos acontecimentos da região, além de conteúdos de prestação de serviço, trânsito, previsão do tempo e entrevistas com lideranças locais.

A estreia da programação representa uma nova etapa na cobertura regional da emissora, que já atua em Passo Fundo por meio da RBS TV, GZH Passo Fundo e Rádio Atlântida.

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A nova grade contará com atrações produzidas pela equipe local da emissora. Para sintonizar no rádio, basta procurar pelo 101.9 FM. No site e no app da gaúcha, no canto direito do player, basta trocar a localização para Passo Fundo. Abaixo, confira a programação.

Gaúcha Hoje

Quando: segunda a sábado, das 7h às 8h

segunda a sábado, das 7h às 8h Apresentação: Ricardo Bolson

O programa abrirá a manhã com as principais notícias da região, informações de trânsito, previsão do tempo e atualização dos acontecimentos do início do dia.

Chamada Geral 1ª Edição

Quando: segunda a sexta-feira, das 11h às 12h

segunda a sexta-feira, das 11h às 12h Apresentação: Rebecca Mistura

A versão regional de um dos principais programas da Rádio Gaúcha terá foco nos fatos que impactam diretamente os municípios do norte do Estado.

Nosso Norte

Quando: segunda a sexta-feira, das 12h às 12h45min

segunda a sexta-feira, das 12h às 12h45min Apresentação: Ricardo Bolson

Criado exclusivamente para a operação de Passo Fundo, o programa reunirá entrevistas com representantes de diferentes setores da sociedade, abordando temas ligados à economia, agronegócio, saúde, educação, cultura e desenvolvimento regional.

Conheça mais os comunicadores

Manhãs serão comandadas por Rebecca Mistura e Ricardo Bolson. Daniel Tatsch / Especial

Rebecca Mistura integra o Grupo RBS em Passo Fundo desde 2023. Nesse período, atuou como repórter, editora de texto e chefe de reportagem interina, acompanhando coberturas de diferentes áreas e tornando-se uma das vozes mais conhecidas da atuação regional da empresa.

Já Ricardo Bolson passa a fazer parte da equipe da Gaúcha Passo Fundo após mais de uma década de atuação em emissoras da região, trabalhando como repórter e apresentador de programas de rádio.

Edição especial do Gaúcha Atualidade

Para marcar o início da programação local, o programa Gaúcha Atualidade será transmitido diretamente de Passo Fundo nesta quinta-feira (30) e também na sexta-feira (31).

As edições especiais terão apresentação de Andressa Xavier e Rosane de Oliveira e serão produzidas a partir da cidade.

Além disso, o Grupo RBS realiza na noite de quinta-feira um evento voltado a autoridades, representantes de entidades e parceiros de mercado para marcar oficialmente a inauguração da operação local.