Gaúcha Passo Fundo estreia programação local com novos comunicadores nesta quinta

Programação será comandada por Rebecca Mistura e Ricardo Bolson. Daniel Tatsch / Especial

Ampliando sua conexão com a região norte, a rádio Gaúcha Passo Fundo, lançada pelo Grupo RBS no fim de maio, passa a contar com programação local a partir de quinta-feira (30). Os ouvintes que estiverem sintonizados no dial 101.9 pela manhã vão acompanhar a estreia das atrações apresentadas pelos novos comunicadores Rebecca Mistura e Ricardo Bolson.

— A região norte tem enorme relevância para o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul e faz parte da história de Maurício Sirotsky Sobrinho, fundador da RBS, que deu seus primeiros passos na comunicação na cidade de Passo Fundo. Com a programação local de Gaúcha Passo Fundo, que se soma à nossa atuação com RBS TV, GZH Passo Fundo e Atlântida, reforçamos nossa presença e reafirmamos nosso compromisso de dar ainda visibilidade às pautas importantes para a comunidade, impactando todos os públicos, da audiência aos parceiros de negócio — destaca o gerente-executivo da região norte do Grupo RBS, Mauro Vanin.

Serão três programas diários produzidos pela equipe de Gaúcha Passo Fundo. Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição, já consolidados na grade estadual, ganham versões locais para levar aos ouvintes as principais notícias da região, com previsão do tempo e informações do trânsito.

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Gaúcha Hoje será apresentado por Ricardo Bolson, das 7h às 8h, de segunda a sábado. Sob o comando de Rebecca Mistura, o Chamada Geral 1ª Edição vai ao ar das 11h às 12h, de segunda a sexta.

Já Nosso Norte é um programa exclusivo de Gaúcha Passo Fundo que vai entrevistar personalidades relevantes de diferentes segmentos que movimentam a região de segunda a sexta, das 12h às 12h45min, com apresentação de Ricardo Bolson.

Voz conhecida dos ouvintes da Gaúcha por suas entradas ao vivo da região norte, Rebecca Mistura integra a equipe do Grupo RBS em Passo Fundo desde 2023, tendo atuado como repórter, editora de texto e chefe de reportagem interina. Ricardo Bolson passa a integrar o time de Gaúcha Passo Fundo após mais de 10 anos de experiência em reportagem e apresentação de programas de rádio em veículos da região.

Ao lado de Gaúcha Serra, Gaúcha Santa Maria e Gaúcha Zona Sul, a novidade representa mais um passo no avanço da cobertura hiperlocal da RBS. Para marcar o início da operação, o programa Gaúcha Atualidade será apresentado diretamente de Passo Fundo na quinta (30) e na sexta (31) por Andressa Xavier e Rosane de Oliveira. Um evento para parceiros de mercado e autoridades também será realizado na sede da empresa na noite de quinta (30).

Programação local de Gaúcha Passo Fundo: