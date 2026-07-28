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Gaúcha Passo Fundo estreia programação local com novos comunicadores nesta quinta

Rebecca Mistura e Ricardo Bolson comandam as atrações voltadas ao dia a dia da região norte

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