Fresol leva mais de 30 expositores ao Bella Città em edição de feira especial para o Dia dos Pais

Fresol / Divulgação

A Fresol realiza entre os dias 3 e 9 de agosto uma edição especial voltada ao Dia dos Pais no Bella Città Shopping, em Passo Fundo, no norte do Estado. A feira acontecerá no terceiro andar do empreendimento, das 12h às 22h, reunindo cerca de 30 expositores ligados à economia solidária.

A iniciativa faz parte do projeto Movimenta Fresol, conjunto de ações desenvolvidas ao longo do ano como preparação para a 23ª edição da Feira de Economia Solidária, prevista para novembro.

Consolidada como uma das principais vitrines da economia solidária no Norte do Estado, a Fresol busca ampliar a visibilidade dos empreendimentos participantes e criar novas oportunidades de comercialização.

Durante a programação, o público encontrará produtos desenvolvidos por artesãos e empreendedores da economia solidária, com opções de presentes produzidos de forma artesanal.

A proposta é oferecer itens com identidade própria, desenvolvidos a partir de processos que valorizam criatividade, trabalho manual e geração de renda.

Além da comercialização de produtos, a feira também busca aproximar consumidores dos empreendimentos e das histórias que estão por trás de cada produção.

Parceria amplia visibilidade dos empreendimentos

A realização da feira no Bella Città Shopping é vista pela organização como uma oportunidade de ampliar o alcance das iniciativas da economia solidária.

Segundo o coordenador da Fresol, Ademar Marques, a parceria contribui para fortalecer o movimento e aproximar novos públicos dos empreendedores participantes.

— É muito importante para nós essa relação estabelecida com novos parceiros, porque amplia as oportunidades não apenas de comercialização dos produtos da economia solidária, mas também de construção de novas parcerias e de troca de experiências. Esse reconhecimento do Bella Città demonstra compromisso social e fortalece ainda mais o nosso movimento — afirma.

A edição especial integra a agenda de atividades que antecedem a realização da 23ª Fresol, evento tradicional da economia solidária na região.

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