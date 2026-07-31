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Fresol leva mais de 30 expositores ao Bella Città em edição de feira especial para o Dia dos Pais

Edição especial antecede a realização da 23ª Fresol, marcada para novembro

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