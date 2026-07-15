Fórum debate infraestrutura, inovação e competitividade para impulsionar desenvolvimento do norte do RS

Lideranças empresariais, gestores públicos, especialistas e representantes de instituições participaram, na manhã desta quarta-feira (15), do Fórum de Competitividade realizado no Clube Comercial, em Passo Fundo.
O encontro reuniu diferentes setores para discutir estratégias voltadas ao desenvolvimento econômico da região.
Promovido com o objetivo de fortalecer o diálogo entre poder público, iniciativa privada, academia e entidades representativas, o evento buscou construir uma agenda conjunta para ampliar a competitividade do norte do Estado.
Ao longo da programação, palestras e painéis abordaram temas estratégicos para o crescimento regional, como infraestrutura, logística, desenvolvimento regional, acesso ao crédito, atração de investimentos, inovação, qualificação profissional e competitividade empresarial.
Os debates também destacaram a necessidade de integração entre diferentes setores para superar gargalos e criar condições para ampliar a geração de empregos e atrair novos empreendimentos.