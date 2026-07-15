Fórum debate infraestrutura, inovação e competitividade para impulsionar desenvolvimento do norte do RS

Fórum de Competitividade ocorreu no Clube Comercial, em Passo Fundo. Jean Pimentel / Grupo RBS

Lideranças empresariais, gestores públicos, especialistas e representantes de instituições participaram, na manhã desta quarta-feira (15), do Fórum de Competitividade realizado no Clube Comercial, em Passo Fundo.

O encontro reuniu diferentes setores para discutir estratégias voltadas ao desenvolvimento econômico da região.

Promovido com o objetivo de fortalecer o diálogo entre poder público, iniciativa privada, academia e entidades representativas, o evento buscou construir uma agenda conjunta para ampliar a competitividade do norte do Estado.

Ao longo da programação, palestras e painéis abordaram temas estratégicos para o crescimento regional, como infraestrutura, logística, desenvolvimento regional, acesso ao crédito, atração de investimentos, inovação, qualificação profissional e competitividade empresarial.

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