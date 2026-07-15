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Notícia

Fórum debate infraestrutura, inovação e competitividade para impulsionar desenvolvimento do norte do RS

Ao longo da programação, palestras e painéis abordaram temas estratégicos para o crescimento regional

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