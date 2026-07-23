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Força-tarefa segue nesta quinta para recuperar áreas afetadas pelas chuvas em Passo Fundo

Limpeza de ruas, recuperação da drenagem, assistência às famílias e levantamento dos prejuízos seguem entre as prioridades

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